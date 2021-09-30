Сьогодні стартує Світова серія покеру 2021: анонс подій, зіркові гості та де дивитися WSOP

Світова серія покеру 2021 пройде з 30 вересня по 17 листопада в Лас-Вегасі / Фото: WSOP

Вже сьогодні ввечері в Лас-Вегасі почнеться Світова серія покеру. Найкращі гравці з'їдуться до "міста гріхів", щоб поборотися у великих покерних турнірах за золоті браслети. Отже, чого ж чекати вболівальникам на WSOP цьогоріч? Пропонуємо вашій увазі основну інформацію по Світову серію покеру.

Що таке WSOP?

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World Series of Poker – найбільша у світі серія турнірів з покеру, яка проходить щорічно в Лас-Вегасі. Даний захід сприймається як "чемпіонат світу з покеру", адже аналога такої події немає.

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Вперше Світова серія покеру відбулася в 1970 році, однак тоді вона складалася лише з одного турніру. Участь у ньому взяли всього 7 гравців, а переможцем став Джонні Мосс, надалі – дев'ятиразовий чемпіон WSOP.

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Щороку кількість івентів в серії росла, поки не дійшла до 99-ти цього року. Зазвичай серія проводиться влітку в казино Rio, Лас-Вегас.

Однак цьогоріч організатори змістили її на осінь. WSOP розігрує не тільки основну серію турнірів в Лас-Вегасі, але також проводить регіональні серії:

WSOP Europe

WSOP Asia Pacific

WSOP Circuit

WSOP Online

WSOP 2021

Організатори проведуть 88 турнірів в офлайн-режимі, а також ще 11 – в онлайні. Причому в інтернеті взяти участь в іграх зможуть не всі покеристи.

Вони будуть доступні лише тим, хто територіально перебуває в штатах Невада (Лас-Вегас), Нью-Джерсі і Пенсільванія. Івенти будуть проведені для гравців, які через ковід не можуть особисто прийти в казино Rio або ж невакциновані.

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Бай-іни подій будуть варіюватися від 400 доларів до 250 тисяч. Івенти відбудуться з 30 вересня по 17 листопада. Головна подія стартує 4 листопада із внеском 10 тисяч доларів.

Саме її переможець і матиме неофіційний титул чемпіона світу. Повний розклад WSOP 2021доступний на офіційному сайті організації.

Пандемія проти WSOP

До речі, минулого року WSOP так і не відбулася через пандемію коронавірусу, тому нас чекає повернення великого покеру. Щоправда, умови відвідування будуть вкрай непростими:

Всі учасники івентів в казино Rio мають бути вакцинованими і мати 14-денний період між останньою дозою та відвідуванням заходу. За покерними столами гравці зможуть перебувати без масок, проте в інших приміщеннях казино покеристи мусять одягати її на себе. У США заборонено в'їзд з країн "червоної зони", тому потрапити безпосередньо до штатів з ЄС, Великої Британії, Бразилії, Ірану, Китаю тощо неможливо. Однак більшість йде на хитрість і летять в 14-денну відпустку до країни, звідки можливо потрапити до США. Найпопулярніший варіант – Мексика.

Рекордсмени Світової серії покеру

За перемогу в івенті гравець отримує золотий браслет WSOP. За минулі 50 років організація розіграла аж 1689 таких нагород у всіх серіях.

Філ Гельмут не планує зменшувати оберти в покері / Фото: Instagram Філа Хельмута

Рекордсменом за кількістю браслетів є Філ Хельмут, який накопичив аж 15 подібних призів. Слідом за ним розташувалося тріо з 10-ма браслетами – Дойл Брансон, Джонні Чен і Філ Айві. Повний список рекордсменів WSOP доступний тут.

А як же українці?

Наші співвітчизники мають на своєму рахунку 7 браслетів. Двічі в офлайні тріумфував Олексій Ковальчук.

Ще по одному трофею дісталося Євгену Качалову, Дмитру Бистровзорову та Ігорю Дубинському. А вже цього року по онлайн-браслету виграли Андрій Держипільський та Владислав Мартиненко.

Хто приїде на WSOP

Лас-Вегас очікує на тільки зірок покеру, але й знаменитостей з інших сфер. Наприклад, одним з перших про свою готовність зіграти на Світовій серії покеру заявив легенда NBA Тоні Паркер.

Якщо ж говорити про топпокеристів світу, то на WSOP ми очікуємо побачити Філа Хельмута, Даніеля Негреану, Філа Айві, Еріка Сайдела, Бріна Кенні та навіть 88-річного Дойла Брансона.

Знаменитому покеристи Дойлу Брансону виповнилося 88 років / Фото: Cardschat

До того ж, очікується, що на серію прибуде також Кріс Манімейкер, який спочатку відмовився від ідеї відвідування івентів через острах заразити сина ковідом. Однак правило про обов'язкову вакцинацію змінило думку легендарного чемпіона.

Ефект Манімейкера

Покерний бум стався 2003 року, коли вищезгаданий Кріс Манімейкер тріумфував на Головній події WSOP. Тоді хлопець не був професійним гравцем і працював звичайним бухгалтером, однак зумів залишити позаду себе сотні зірок покеру.

Кріс Манімейкер / Фото: Getty Images

Нині ж щороку глядачі шукають нових "манімейкерів", які вийдуть нізвідки і нароблять галасу в Main Event. Можливо, в цій серії таким стане безробітний англієць Раян Осман, який здобув квиток на Головну подію через сателіт.

Де дивитись?

Офіційним та ексклюзивним транслятором WSOP став стрімінговий сервіс PokerGo. Компанія заявила, що купила права на показ 26-ти найбільш рейтингових турнірів.

Щоправда, їхня трансляція буде стартувати з фінального столу. Єдиним винятком є Main Event, з якого PokerGo проведе аж 12 ефірів, включаючи два фінальні дні.

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Спостерігати за трансляціями можна на офіційному сайті компанії за передплатою. Місячна плата становить 15 доларів, тоді як оформлення передплати на рік обійдеться вам лише в 100 доларів.