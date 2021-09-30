Сегодня стартует Мировая серия покера 2021: анонс событий, звездные гости и где смотреть WSOP

Мировая серия покера 2021 пройдет с 30 сентября по 17 ноября в Лас-Вегасе / Фото: WSOP
Уже сегодня вечером в Лас-Вегасе начнется Мировая серия покера. Лучшие игроки съедутся в "город грехов", чтобы сразиться в крупных покерных турнирах за золотые браслеты. Итак, чего же ждать болельщикам на WSOP в этом году? Предлагаем вашему вниманию основную информацию по Мировой серии покера.
Что такое WSOP?
World Series of Poker – крупнейшая в мире серия турниров по покеру, которая проходит ежегодно в Лас-Вегасе. Данное мероприятие воспринимается как "чемпионат мира по покеру", ведь аналога такому событию нет.
Впервые Мировая серия покера состоялась в 1970 году, однако тогда она состояла лишь из одного турнира. Участие в нем приняли всего 7 игроков, а победителем стал Джонни Мосс, в будущем – девятикратный чемпион WSOP.
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С каждым годом количество ивентов в серии росло, пока не добралось до 99-ти в этом году. Обычно серия проводится летом в казино Rio, Лас-Вегас.
Однако в этом году организаторы сместили ее на осень. WSOP разыгрывает не только основную серию турниров в Лас-Вегасе, но еще и проводит региональные серии:
- WSOP Europe
- WSOP Asia Pacific
- WSOP Circuit
- WSOP Online
WSOP 2021
Организаторы проведут 88 турниров в офлайн-режиме, а также еще 11 – в онлайне. Причем в интернете принять участие в играх смогут не все покеристы.
Они будут доступны лишь тем, кто территориально находится в штатах Невада (Лас-Вегас), Нью-Джерси и Пенсильвания. Ивенты будут проведены для игроков, которые из-за ковида не могут лично прийти в казино Rio или же невакцинированы.
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Бай-ины событий будут варьироваться от 400 долларов до 250 тысяч. Ивенты пройдут с 30 сентября по 17 ноября. Главное событие стартует 4 ноября со взносом 10 тысяч долларов.
Именно его победитель и будет носить неофициальный титул чемпиона мира. Полное расписание WSOP 2021 доступно на официальном сайте организации.
Пандемия против WSOP
К слову, в прошлом году WSOP так и не состоялась из-за пандемии коронавируса, поэтому нас ждет возвращение большого покера. Правда, условия посещения будут крайне непростыми:
- Все участники ивентов в казино Rio должны быть вакцинироваными и иметь 14-дневный период между последней дозой и посещением мероприятия.
- За покерными столами игроки смогут находиться без масок, однако в других помещениях казино покеристы должны одевать ее на себя.
- В США запрещен въезд из стран "красной зоны", поэтому попасть напрямую в штаты из ЕС, Великобритании, Бразилии, Ирана, Китая и т. д. невозможно. Однако многие идут на хитрости и летят в 14-дневный отпуск в страну, откуда возможно попасть в США. Самый популярный вариант – Мексика.
Рекордсмены Мировой серии покера
За победу в ивенте игрок получает золотой браслет WSOP. За прошедшие 50 лет организация разыграла аж 1689 таких наград во всех сериях.
Рекордсменом по количеству браслетов является Фил Хельмут, который накопил аж 15 подобных призов. Вслед за ним расположилось трио с 10-ю браслетами – Дойл Брансон, Джонни Чен и Фил Айви. Полный список рекордсменов WSOP доступен здесь.
А как же украинцы?
Наши соотечественники имеют на своем счету 7 браслетов. Дважды в офлайне триумфовал Алексей Ковальчук.
Еще по одному трофею досталось Евгению Качалову, Дмитрию Быстровзорову и Игорю Дубинскому. А уже в этом году по онлайн-браслету выиграли Андрей Держипильский и Владислав Мартыненко.
Кто приедет на WSOP
Лас-Вегас ожидает на только звезд покера, но и знаменитостей из других сфер. К примеру, одним из первых о готовности сыграть на Мировой серии покера заявил легенда NBA Тони Паркер.
Если же говорить о топ-покеристах мира, то на WSOP мы ожидаем увидеть Фила Хельмута, Даниэля Негреану, Фила Айви, Эрика Сайдела, Брина Кенни и даже 88-летнего Дойла Брансона.
Кроме того, ожидается, что на серию прибудет и Крис Манимейкер, который изначально отказался от идеи посещения ивентов из-за боязни заразить сына ковидом. Однако правило об обязательной вакцинации поменяло мнение легендарного чемпиона.
Эффект Манимейкера
Покерный бум произошел в 2003 году, когда выше указанный Крис Манимейкер триумфовал на Главном событии WSOP. Тогда парень не был профессиональным игроком и работал обычным бухгалтером, однако сумел оставить позади себя сотни звезд покера.
Теперь же каждый год зрители ищут новых "манимейкеров", которые выйдут из ниоткуда и наделают шума в Main Event. Возможно, в этой серии таким станет безработный англичанин Райан Осман, который добыл билет на Главное событие через сателлит.
Где смотреть?
Официальным и эксклюзивным транслятором WSOP стал стриминговый сервис PokerGo. Компания заявила, что купила права на показ 26-ти самых рейтинговых турниров.
Правда, их трансляция будет стартовать с финального стола. Единственным исключением является Main Event, с которого PokerGo проведет аж 12 эфиров, включая два финальных дня.
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Наблюдать за трансляциями можно на официальном сайте компании по подписке. Месячная оплата составляет 15 долларов, тогда как оформление подписки на год обойдется вам лишь в 100 долларов.