Лас-Вегас, начувайся! Бразильці знайшли кайфовий спосіб обійти заборону на в'їзд в США (відео)

Покеристам з Бразилії доведеться відсидіти карантин в теплих країнах перед тим, як потрапити на Світову серію в Лас-Вегас

Рафаель Гомес, Ренан Бруски та Юрій Дзівілевський відпочивають напередодні WSOP

Уже в четвер у Лас-Вегасі стартує нова Світова серія покеру. WSOP пройде вперше в офлайн-режимі після початку пандемії коронавірусу.

Організатори проведуть 88 "живих" подій, в яких розігруватимуться золоті браслети. Також ще 11 івентів WSOP пройдуть в онлайн-режимі.

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WSOP – найбільша покеру серія турнірів у світі / Фото: Getty Images

Через новий спалах ковіду раніше було прийнято рішення про обов'язкову вакцинацію для всіх учасників серії. Також існує проблема для іноземців, пов'язана з потраплянням в США.

У країні діють обмеження на в'їзд з деяких країн світу з високим рівнем зараження. У США забороняють в'їзд особам, які за два тижні до цього перебували у Великобританії, країнах ЄС, Китаї, Індії, ПАР, Ірані.

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Таке ж обмеження стосується і бразильців, котрі в численному складі збираються приїхати на серію. Втім, місцеві покеристи вирішили виїхати на карантин в інші країни. Так, Рафаель Мораес відпочиває в мексиканській Тулумі, де знімає блог з дружиною Лалі Турньє та Тьяго Кремою.

У свою чергу, Ренан Брускі відпочиває на Арубі, звідки хвалиться в Instagram фотографіями моря і піщаних пляжів. А Юрій Дзівілевський обрав для карантину Коста-Ріку. Всі ці покеристи проведуть двотижневий відпочинок в "зелених" країнах для США.