Бюджетна розвага в Лас-Вегасі: розклад турнірів WSOP 2021 з невеликими бай-інами

Вже цієї осені Світова серія покеру повертається в офлайн-режим. У минулому році WSOP провела свої турніри в онлайні через пандемію коронавірусу. В цьому ж році для гравців будуть доступні обидві версії Світової серії.
Читайте також: Розклад турнірів WSOP Online 2021
Звичайно ж, основна увага буде направлена на звичну всім живу гру. WSOP пройде в Лас-Вегасі з 30 вересня по 17 листопада. Організатори розіграють серед покеристів 88 золотих браслетів. Деякі події привернуть особливу увагу через відносно невисокі бай-іни.
1 жовтня стартує перша грандіозна подія Reunion з невеликим бай-іном 500 доларів. Івент пройде трьома сесіями, які також почнуться 2 та 3 жовтня. У кожному з турнірів буде гарантований призовий фонд – 5 мільйонів доларів.
Читайте також: WSOP обурила покерний світ підняттям комісійних на Світову серію 2021
Наступне недорога подія з Холдему намічена на 29 жовтня – турнір COLOSSUS, який також пройде у дві сесії. У 2019 році в аналогічному івенті взяли участь понад 13 тисяч учасників. Бай-ін – всього 400 доларів. Для любителів Омахи організатори організовують великий турнір 12 жовтня c бай-іном – 600 доларів. А за два дні до цього для шанувальників підвиду Омахи Хай-Лоу відбудеться бюджетний турнір зі стартовим внеском 1500 американських грошей.
Звичайно ж, основних зірок приверне Головна подія, яка буде проходити аж два тижні (з 4 по 17 листопада). Тут внесок, звичайно ж, немаленький – 10 тисяч доларів. Однак саме там зберуться всі зірки, а призовий фонд обіцяє скласти десятки мільйонів. Наприклад, у 2019 році WSOP Main Event зібрав близько 8,5 тисячі учасників, які розіграли аж 80 мільйонів "зелені". Переможцем же став німець Хоссейн Енсан, підняв 10М.
Розклад бюджетних івентів на WSOP 2021 з бай-іном до 1 тисячі доларів:
|Дата
|Турнір
|Бай-ін
|30 вересня
|Covid-19 Relief No-Limit Hold'em Charity Event
|1000 USD
|1 жовтня
|The Reunion No-Limit Holdem (сесія А)
|500 USD
|2 жовтня
|The Reunion No-Limit Holdem (сесія B)
|500 USD
|3 жовтня
|The Reunion No-Limit Holdem (сесія C)
|500 USD
|4 жовтня
|No-Limit Hold’em Deepstack
|600 USD
|5 жовтня
|Super Turbo Bounty No-Limit Hold'em (freezeout)
|1000 USD
|12 жовтня
|Pot-Limit Omaha Deepstack (8-Handed)
|600 USD
|13 жовтня
|Freezeout No-Limit Holdem
|1000 USD
|14 жовтня
|Pot-Limit Omaha 8-Handed
|1000 USD
|17 жовтня
|8-Handed No-Limit Hold’em Deepstack
|800 USD
|18 жовтня
|Freezeout No-Limit Holdem
|500 USD
|24 жовтня
|No-Limit Hold’em Deepstack
|800 USD
|26 жовтня
|Mixed No-Limit Hold'em/Pot-Limit Omaha Deepstack 8-Handed
|600 USD
|29 жовтня
|COLOSSUS No-Limit Hold’em (сесія А)
|400 USD
|30 жовтня
|COLOSSUS No-Limit Hold’em (сесія В)
|400 USD
|31 жовтня
|TAG TEAM No-Limit Hold'em
|1000 USD
|1 листопада
|Deepstack Championship No-Limit Hold'em
|600 USD
|2 листопада
|SALUTE to Warriors – No-Limit Hold’em
|500 USD
|11 листопада
|CRAZY EIGHTS No-Limit Hold'em 8-Handed (сесія А)
|888 USD
|12 листопада
|CRAZY EIGHTS No-Limit Hold'em 8-Handed (сесія В)
|888 USD
|13 листопада
|CRAZY EIGHTS No-Limit Hold'em 8-Handed (сесія C)
|888 USD
|14 листопада
|CRAZY EIGHTS No-Limit Hold'em 8-Handed (сесія D)
|888 USD
|18 листопада
|No-Limit Hold’em Deepstack
|800 USD