Бюджетна розвага в Лас-Вегасі: розклад турнірів WSOP 2021 з невеликими бай-інами

Любителів покеру очікує 23 турніри зі входом нижче тисячі доларів – це відмінний привід відвідати Лас-Вегас

WSOP - найбільша покеру серія турнірів у світі / Фото: Getty Images

Вже цієї осені Світова серія покеру повертається в офлайн-режим. У минулому році WSOP провела свої турніри в онлайні через пандемію коронавірусу. В цьому ж році для гравців будуть доступні обидві версії Світової серії.

Читайте також: Розклад турнірів WSOP Online 2021

Звичайно ж, основна увага буде направлена на звичну всім живу гру. WSOP пройде в Лас-Вегасі з 30 вересня по 17 листопада. Організатори розіграють серед покеристів 88 золотих браслетів. Деякі події привернуть особливу увагу через відносно невисокі бай-іни.

1 жовтня стартує перша грандіозна подія Reunion з невеликим бай-іном 500 доларів. Івент пройде трьома сесіями, які також почнуться 2 та 3 жовтня. У кожному з турнірів буде гарантований призовий фонд – 5 мільйонів доларів.

Читайте також: WSOP обурила покерний світ підняттям комісійних на Світову серію 2021

Наступне недорога подія з Холдему намічена на 29 жовтня – турнір COLOSSUS, який також пройде у дві сесії. У 2019 році в аналогічному івенті взяли участь понад 13 тисяч учасників. Бай-ін – всього 400 доларів. Для любителів Омахи організатори організовують великий турнір 12 жовтня c бай-іном – 600 доларів. А за два дні до цього для шанувальників підвиду Омахи Хай-Лоу відбудеться бюджетний турнір зі стартовим внеском 1500 американських грошей.

Звичайно ж, основних зірок приверне Головна подія, яка буде проходити аж два тижні (з 4 по 17 листопада). Тут внесок, звичайно ж, немаленький – 10 тисяч доларів. Однак саме там зберуться всі зірки, а призовий фонд обіцяє скласти десятки мільйонів. Наприклад, у 2019 році WSOP Main Event зібрав близько 8,5 тисячі учасників, які розіграли аж 80 мільйонів "зелені". Переможцем же став німець Хоссейн Енсан, підняв 10М.

Розклад бюджетних івентів на WSOP 2021 з бай-іном до 1 тисячі доларів: