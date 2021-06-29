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Бюджетна розвага в Лас-Вегасі: розклад турнірів WSOP 2021 з невеликими бай-інами

Анатолій Дерека Анатолій Дерека
29 червня, 17:50
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Любителів покеру очікує 23 турніри зі входом нижче тисячі доларів – це відмінний привід відвідати Лас-Вегас
WSOP - найбільша покеру серія турнірів у світі
WSOP - найбільша покеру серія турнірів у світі / Фото: Getty Images

Вже цієї осені Світова серія покеру повертається в офлайн-режим. У минулому році WSOP провела свої турніри в онлайні через пандемію коронавірусу. В цьому ж році для гравців будуть доступні обидві версії Світової серії.

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Звичайно ж, основна увага буде направлена на звичну всім живу гру. WSOP пройде в Лас-Вегасі з 30 вересня по 17 листопада. Організатори розіграють серед покеристів 88 золотих браслетів. Деякі події привернуть особливу увагу через відносно невисокі бай-іни.

1 жовтня стартує перша грандіозна подія Reunion з невеликим бай-іном 500 доларів. Івент пройде трьома сесіями, які також почнуться 2 та 3 жовтня. У кожному з турнірів буде гарантований призовий фонд – 5 мільйонів доларів.

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Наступне недорога подія з Холдему намічена на 29 жовтня – турнір COLOSSUS, який також пройде у дві сесії. У 2019 році в аналогічному івенті взяли участь понад 13 тисяч учасників. Бай-ін – всього 400 доларів. Для любителів Омахи організатори організовують великий турнір 12 жовтня c бай-іном – 600 доларів. А за два дні до цього для шанувальників підвиду Омахи Хай-Лоу відбудеться бюджетний турнір зі стартовим внеском 1500 американських грошей.

Звичайно ж, основних зірок приверне Головна подія, яка буде проходити аж два тижні (з 4 по 17 листопада). Тут внесок, звичайно ж, немаленький – 10 тисяч доларів. Однак саме там зберуться всі зірки, а призовий фонд обіцяє скласти десятки мільйонів. Наприклад, у 2019 році WSOP Main Event зібрав близько 8,5 тисячі учасників, які розіграли аж 80 мільйонів "зелені". Переможцем же став німець Хоссейн Енсан, підняв 10М.

Розклад бюджетних івентів на WSOP 2021 з бай-іном до 1 тисячі доларів:

ДатаТурнірБай-ін
30 вересняCovid-19 Relief No-Limit Hold'em Charity Event1000 USD
1 жовтняThe Reunion No-Limit Holdem (сесія А)500 USD
2 жовтняThe Reunion No-Limit Holdem (сесія B)500 USD
3 жовтняThe Reunion No-Limit Holdem (сесія C)500 USD
4 жовтняNo-Limit Hold’em Deepstack600 USD
5 жовтняSuper Turbo Bounty No-Limit Hold'em (freezeout)1000 USD
12 жовтняPot-Limit Omaha Deepstack (8-Handed)600 USD
13 жовтняFreezeout No-Limit Holdem1000 USD
14 жовтняPot-Limit Omaha 8-Handed1000 USD
17 жовтня8-Handed No-Limit Hold’em Deepstack800 USD
18 жовтняFreezeout No-Limit Holdem500 USD
24 жовтняNo-Limit Hold’em Deepstack800 USD
26 жовтняMixed No-Limit Hold'em/Pot-Limit Omaha Deepstack 8-Handed600 USD
29 жовтняCOLOSSUS No-Limit Hold’em (сесія А)400 USD
30 жовтняCOLOSSUS No-Limit Hold’em (сесія В)400 USD
31 жовтняTAG TEAM No-Limit Hold'em1000 USD
1 листопадаDeepstack Championship No-Limit Hold'em600 USD
2 листопадаSALUTE to Warriors – No-Limit Hold’em500 USD
11 листопадаCRAZY EIGHTS No-Limit Hold'em 8-Handed (сесія А)888 USD
12 листопадаCRAZY EIGHTS No-Limit Hold'em 8-Handed (сесія В)888 USD
13 листопадаCRAZY EIGHTS No-Limit Hold'em 8-Handed (сесія C)888 USD
14 листопадаCRAZY EIGHTS No-Limit Hold'em 8-Handed (сесія D)888 USD
18 листопадаNo-Limit Hold’em Deepstack800 USD

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