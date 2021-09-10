Визначився офіційний транслятор Світової серії покеру – розклад і ціна підписки

Стрімінгова платформа PokerGo стала ексклюзивним транслятором WSOP 2021, яка в цьому році пройде в офлайн-режимі в Лас-Вегасі

PokerGo - офіційний транслятор подій Світової серії покеру / Фото: Twitter Pokergo

Уже в кінці місяця в Лас-Вегасі стартує Світова серія покеру. Організатори WSOP розіграють 88 золотих браслетів з 30 вересня по 17 листопада.

Стало відомо, де можна буде подивитися івенти Світової серії. Офіційним транслятором WSOP 2021 став стрімінговий сервіс PokerGo.

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Компанія опублікувала попередній розклад трансляцій. В ефір увійшли 26 браслетних івентів. Серед них є як найдорожчі з бай-іном від 250 тисяч доларів, так і більш дешеві турніри (івент H.O.R.S.E. з бай-іном 3 тисячі або івент з Омахи зі входом 1,5К).

PokerGo буде показувати турніри, починаючи з фінальних столів. Перший івент High Roller з бай-іном 25 тисяч буде показаний 4 жовтня.

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Для Головної події WSOP транслятор запланував 10 ефірів вхідних днів (4 листопада, а також з 6 по 14 листопада) і ще два ефіри фінальних столів 16 та 17 листопада.

Трансляція буде проводитися на офіційному сайті PokerGo. Отримати доступ можна за передплатою. Місячний внесок становить 15 доларів.

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Також компанія надає знижки для клієнтів, які оформлять підписку на більш тривалий строк. Наприклад, купівля тримісячного "квитка" на PokerGo обійдеться глядачам в 30 доларів, а річна підписка – в 100 доларів.