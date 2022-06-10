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Трое украинцев заработали более 30 тысяч долларов на Мировой серии покера

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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10 июня, 22:39
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Богдан Сливинский, Павел Векслер и Артем Металиди сумели зацепиться за призы, а первый еще и едва не попал за финальный стол
Богдан Сливинский заработал почти 25 тысяч на WSOP 2022
Богдан Сливинский заработал почти 25 тысяч на WSOP 2022

Мировая серия покера набирает обороты. Из 89 турниров уже отыграно 14, в которых определились владельцы золотых браслетов.

Украинцы на WSOP пока не побеждали, однако трое уже успели оказаться в призовых зонах. Самым успешным можно назвать Богдана Сливинского.

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Игрок удачно зашел в массовый ивент NLH Deepstack за 600 долларов с 5,7К участниками. Богдан совсем немного не дотянул до финалки, вылетев на 10 месте. Это принесло ему 24,8 тысячи долларов. Победителем же стал бывший теннисист Радж Вохра, забравший главный приз – 335К.

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Результаты финального стола турнира WSOP NLH Deepstack:

  1. Радж Вохра – 335,2 тыс. долларов
  2. Кин Лиу – 207,1 тыс. долларов
  3. Ханг Тран – 154,8 тыс. долларов
  4. Николь Лимо Грин – 116,5 тыс. долларов
  5. Майкл Лин – 88,4 тыс. долларов
  6. Юнчу Чанг – 67,5 тыс. долларов
  7. Ральф Маркес – 52 тыс. долларов
  8. Станислав Сницар – 40,3 тыс. долларов
  9. Рено Селлини – 31,5 тыс. долларов

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Также двое украинцев попали в ITM в турнире по Безлимитному Холдему на 2392 входа за 1,5К американских денег. Артем Металиди занял 235 место, забрав 2,6К. Тогда как Павлу Векслеру за 148 позицию покорилось 3,5 тысячи.

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Результаты финального стола турнира WSOP 6-Handed NLH:

  1. Лео Сома – 456,8 тыс. долларов
  2. Томас Шульц – 282,3 тыс. долларов
  3. Максимилиан Гальярдо – 203,4 тыс. долларов
  4. Даниэль Веллборн – 148,1 тыс. долларов
  5. Дерек Саделл – 109 тыс. долларов
  6. Иван Жечев – 81,1 тыс. долларов
  7. Джо Када – 61 тыс. долларов

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