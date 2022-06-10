Трое украинцев заработали более 30 тысяч долларов на Мировой серии покера

Богдан Сливинский, Павел Векслер и Артем Металиди сумели зацепиться за призы, а первый еще и едва не попал за финальный стол

Богдан Сливинский заработал почти 25 тысяч на WSOP 2022

Мировая серия покера набирает обороты. Из 89 турниров уже отыграно 14, в которых определились владельцы золотых браслетов.

Украинцы на WSOP пока не побеждали, однако трое уже успели оказаться в призовых зонах. Самым успешным можно назвать Богдана Сливинского.

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Игрок удачно зашел в массовый ивент NLH Deepstack за 600 долларов с 5,7К участниками. Богдан совсем немного не дотянул до финалки, вылетев на 10 месте. Это принесло ему 24,8 тысячи долларов. Победителем же стал бывший теннисист Радж Вохра, забравший главный приз – 335К.

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Результаты финального стола турнира WSOP NLH Deepstack:

Радж Вохра – 335,2 тыс. долларов Кин Лиу – 207,1 тыс. долларов Ханг Тран – 154,8 тыс. долларов Николь Лимо Грин – 116,5 тыс. долларов Майкл Лин – 88,4 тыс. долларов Юнчу Чанг – 67,5 тыс. долларов Ральф Маркес – 52 тыс. долларов Станислав Сницар – 40,3 тыс. долларов Рено Селлини – 31,5 тыс. долларов

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Также двое украинцев попали в ITM в турнире по Безлимитному Холдему на 2392 входа за 1,5К американских денег. Артем Металиди занял 235 место, забрав 2,6К. Тогда как Павлу Векслеру за 148 позицию покорилось 3,5 тысячи.

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Результаты финального стола турнира WSOP 6-Handed NLH: