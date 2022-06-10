Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Ситуація у Сєвєродонецьку ⚡ Обстріли міст України 🔥 Герої Сьогодні 💲 Що з доларом?
poker
СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Троє українців заробили понад 30 тисяч доларів на Світовій серії покеру

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
10 червня, 22:39
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Богдан Сливінський, Павло Векслер та Артем Металіді зуміли зачепитися за призи, а перший ще й ледь не потрапив за фінальний стіл
Богдан Сливінський заробив майже 25 тисяч на WSOP 2022
Богдан Сливінський заробив майже 25 тисяч на WSOP 2022

Світова покерна серія набирає обертів. Із 89 турнірів уже відіграно 14, у яких визначились власники золотих браслетів.

Українці на WSOP поки не перемагали, проте троє вже встигли опинитися у призових зонах. Найуспішнішим можна назвати Богдана Слівінського.

Реклама

Читайте також: Українець заробив 30 тисяч євро на великому турнірі з покеру у Барселоні

Гравець вдало зайшов у масовий івент NLH Deepstack за 600 доларів із 5,7К учасниками. Богдан зовсім не дотягнув до фіналки, вилетівши на 10 місці. Це принесло йому 24,8 тисячі доларів. Переможцем став колишній тенісист Радж Вохра, який забрав головний приз – 335К.

Реклама

Результати фінального столу турніру WSOP NLH Deepstack:

  1. Радж Вохра – 335,2 тис. доларів
  2. Кін Ліу – 207,1 тис. доларів
  3. Ханг Тран – 154,8 тис. доларів
  4. Ніколь Лімо Грін – 116,5 тис. доларів
  5. Майкл Лін – 88,4 тис. доларів
  6. Юнчу Чанг – 67,5 тис. доларів
  7. Ральф Маркес – 52 тис. доларів
  8. Станіслав Сніцар – 40,3 тис. доларів
  9. Рено Селліні – 31,5 тис. доларів

Читайте також: Працівницю казино звільнили через масаж сосків за столом для покеру

Також двоє українців потрапили до ITM у турнірі з Безлімітного Холдему на 2392 входи за 1,5К американських грошей. Артем Металіді зайняв 235 місце, забравши 2,6К. Тоді як Павлу Векслеру за 148-у позицію підкорилося 3,5 тисячі.

Реклама

Результати фінального столу турніру WSOP 6-Handed NLH:

  1. Лео Сома – 456,8 тис. доларів
  2. Томас Шульц – 282,3 тис. доларів
  3. Максиміліан Гальярдо – 203,4 тис. доларів
  4. Даніель Веллборн – 148,1 тис. доларів
  5. Дерек Саделл – 109 тис. доларів
  6. Іван Жечев – 81,1 тис. доларів
  7. Джо Када – 61 тис. доларів

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Новини покеру
Показати ще
Світова серія покеру
Більше про серію
покерWAGs
ДІВЧАТА ПОКЕРУ
психологія азарту
Більше статей
Основи покеру
Більше знань
Фіналка Main Event WSOP 2021
Опитування
ІМЕНИННИКИ МІСЯЦЯ
ЧЕРВЕНЬ
Тімоті Адамс
Тімоті Адамс
Джон Еспозіто
Джон Еспозіто
Деніел Колман
Деніел Колман
Джозеф Маккіен
Джозеф Маккіен
Мартін Якобсон
Мартін Якобсон
1 /2
Дні народження червня
Рейтинг
Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
Дивитись весь рейтинг
Poker Gifts
Що подарувати любителю покеру?
Обрати ідею
Рейтинг
Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Брін Кенні Брін Кенні
57.2
2
Джастін Бономо Джастін Бономо
57.1
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
46.1
4
Стівен Чидвік Стівен Чидвік
42.7
5
Девід Пітерс Девід Пітерс
40.1
Дивитись весь рейтинг
Опитування

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Telegram
Гра
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти