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Из Бразилии во Францию? Мировая серия покера сменит прописку в 2022 году

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
21 ноября, 17:45
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WSOP более 15 лет базировалась в казино Rio, однако уже со следующего года организаторы переедут в более крупное заведение Лас-Вегаса
С 2022 года WSOP будет проводиться в казино Bally's and Paris в Лас-Вегасе
С 2022 года WSOP будет проводиться в казино Bally's and Paris в Лас-Вегасе

Уже 15 лет Мировая серия покера проводится в казино Rio в Лас-Вегасе. Заведение стало культовым для покерного сообщества, однако уже в ближайшее время WSOP ожидают изменения.

Как стало известно, уже с 2022 года главная покерная серия года сменит прописку и будет проводиться в казино Bally’s and Paris. Оказалось, что многие покеристы поприветствовали данный переезд.

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Все дело в том, что Rio расположено за пределами центральной части Вегаса. Причем изначально казино находилось в самом эпицентре вечеринок города, однако дальнейшая застройка города "откинула" Rio на окраину.

Новая локация как раз расположена на центральном бульваре "города грехов". К тому же, большинство игроков жаловались на неудобную логистику в заведении. Речь о длинных коридорах, тесных ванных комнатах в номерах, плохом кондиционировании покер-румов и отвратительном питании.

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рио wsop покер вегас

При этом были и свои плюсы в Rio. Казино давало WSOP право полностью распоряжаться своей территорией на время серии, а также предлагало бесплатную парковку для игроков, которым было не по карману снимать номер в отеле. Проживание в домах на колесах – довольно популярная практика для участников WSOP.

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Что же касается Bally’s and Paris, то комплекс смог предложить организаторам почти в три раза больше площади для покер-румов. Это особенно актуально в период пандемии коронавируса.

Отметим, что нынешняя WSOP завершится уже во вторник, а следующая Мировая серия покера стартует всего через девять месяцев. WSOP 2022 пройдет в Bally’s and Paris с 31 мая по 19 июля следующего года.

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