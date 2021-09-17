Азартный гороскоп на уик-энд. Каре Скорпиона и интуиция Близнецов

Уже завтра наступают долгожданные выходные. Чем не повод развлечь себя за покерным столом с друзьями или в интернете? Многие игроки очень суеверны, верят в приметы и гороскопы.
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Поэтому для вас мы подготовили астрологический прогноз на этот уик-энд! Чего же ждать игрокам за овальным столом? Давайте вместе узнаем.
ОВЕН. 21 марта — 20 апреля
Расслабьтесь и получайте удовольствие от игры! В тяжелых раздачах на вашей стороне будет Фортуна, которая поможет вам взять приз.
ТЕЛЕЦ. 20 апреля — 20 мая
Не пропустите свою премиальную раздачу. Удача будет не на вашей стороне, однако мастерство никто не отменял. Покажите себя во всей красе!
БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая — 21 июня
Положитесь на свое внутреннее чутье и интуицию. Вы почувствуете, когда придет время надавить на оппонента и отобрать его банк.
РАК. 22 июня — 22 июля
Аккуратнее блефуйте и скрывайте свои эмоции. Ваше лицо будет для соперников как открытая книга, поэтому не делайте авантюрные ходы.
ЛЕВ. 23 июля — 23 августа
Отправляйтесь в покерный клуб и сразитесь офлайн, интернет вам сегодня успеха не принесет. А вот живые эмоции принесут вам пользу на выходных.
ДЕВА. 24 августа — 22 сентября
Сразитесь в покер с представителями женского пола. Вы сможете найти к ним подход и разорить их за столом. Против парней будет куда сложнее.
ВЕСЫ. 23 сентября — 23 октября
Взвесьте все "за" и "против" и тщательно подумайте, стоит ли вам садиться за покерный стол. Если же у вас есть более важные дела, займитесь ими.
СКОРПИОН. 24 октября — 22 ноября
Вам сегодня придет судьбоносное каре, которое позволит вам подняться из грязи в князи. Не пропустите его и особенно внимательно играйте с парой на руках.
СТРЕЛЕЦ. 23 ноября — 21 декабря
Ссор и конфликтов за покерным столом вам не избежать, поэтому советуем не играть в покер с друзьями. Держите себя в руках и не дайте оппоненту вывести вас из равновесия.
КОЗЕРОГ. 22 декабря — 19 января
Проведите ночи весело, залетайте в онлайн после 23:00. Именно в это время фарт будет на вашей стороне, а вы будете принимать самые логичные решения.
ВОДОЛЕЙ. 20 января — 18 февраля
Не бойтесь проявлять агрессию и блефовать. Ваша уверенность будет устрашать оппонентов, а если кто и вступит с вами в схватку, ривер придет на помощь.
РЫБЫ. 19 февраля — 20 марта
Не экспериментируйте на выходных, Омаха или Разз не принесут вам успеха. Только Холдем, только хардкор!