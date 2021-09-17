Азартний гороскоп на вікенд. Каре Скорпіона та інтуїція Близнюків

Астрологічний прогноз для азартних гравців на найближчі дні для всіх знаків зодіаку. Чого чекати за овальним столом?

Гороскоп для гравців у покер

Вже завтра наступають довгоочікувані вихідні. Чим не привід розважити себе за покерним столом з друзями або в інтернеті? Багато гравців дуже забобонні, вірять у прикмети та гороскопи.

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Тому для вас ми підготували астрологічний прогноз на цей вікенд! Чого ж чекати гравцям за овальним столом? Давайте разом дізнаємося.

ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

Овен / Фото: Сьогодні

Розслабтеся та отримуйте задоволення від гри! У важких роздачах на вашому боці буде Фортуна, яка допоможе вам взяти приз.

ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня

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Телець / Фото: Сьогодні

Не пропустіть свою преміальну роздачу. Удача буде не на вашому боці, однак майстерність ніхто не скасовував. Покажіть себе у всій красі!

БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня

Близнюки / Фото: Сьогодні

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Покладіться на своє внутрішнє відчуття та інтуїцію. Ви відчуєте, коли прийде час натиснути на опонента і відібрати його банк.

РАК. 22 червня – 22 липня

Рак / Фото: Сьогодні

Обережніше блефуйте і приховуйте свої емоції. Ваше обличчя буде для суперників як відкрита книга, тому не робіть авантюрні ходи.

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

Лев / Фото: Сьогодні

Відправляйтеся в покерний клуб і бийтеся офлайн, інтернет вам сьогодні успіху не принесе. А ось живі емоції принесуть вам користь на вихідних.

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Діва / Фото: Pixabay

Грайте в покер з представниками жіночої статі. Ви зможете знайти до них підхід і розорити їх за столом. Проти хлопців буде куди складніше.

ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Терези / Фото: Сьогодні

Зважте всі "за" і "проти" та ретельно подумайте, чи варто вам сідати за покерний стіл. Якщо ж у вас є більш важливі справи, займіться ними.

СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Скорпіон / Фото: Сьогодні

Вам сьогодні прийде доленосне каре, яке дозволить вам піднятися із грязі в князі. Не пропустіть його і особливо уважно грайте з парою на руках.

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Стрілець / Фото: Сьогодні

Сварок і конфліктів за покерним столом вам не уникнути, тому радимо не грати в покер з друзями. Тримайте себе в руках і не дайте опонентові вивести вас з рівноваги.

КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня

Козоріг / Фото: Сьогодні

Проводьте ночі весело, залітайте в онлайн після 23:00. Саме в цей час фарт буде на вашому боці, а ви будете приймати найбільш логічні рішення.

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Водолій / Фото: Сьогодні

Не бійтеся проявляти агресію і блефувати. Ваша впевненість буде лякати опонентів, а якщо хто і вступить з вами в бій, рівер прийде на допомогу.

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Риби / Фото: Сьогодні

Не експериментуйте на вихідних, Омаха або Разз не принесуть вам успіху. Тільки Холдем, тільки хардкор!