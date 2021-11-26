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Азартный гороскоп на уик-энд. Близнецы-максималисты и ночные Рыбы

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
26 ноября, 06:48
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Астрологический прогноз для азартных игроков на ближайшие дни для всех знаков зодиака. Чего ждать за овальным столом?
Гороскоп для всех знаков зодиака
Гороскоп для всех знаков зодиака / Фото: Getty Images

Уже завтра наступают последние выходные осени. Отличный повод развлечь себя за покерным столом! Многие игроки очень суеверны, верят в приметы и гороскопы.

ТЕСТ: Угадай национальность известного игрока в покер

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Для вас мы подготовили астрологический прогноз на ближайшие дни! Чего же ждать игрокам за овальным столом в этот уик-энд? Давайте вместе узнаем.

ОВЕН. 21 марта — 20 апреля

Овен
Овен / Фото: Сегодня

Вас ожидают не очень удачные дни. Возьмите передышку и подготовьтесь к будущим ивентам, сыграв на условные деньги или почитав теорию.

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ТЕЛЕЦ. 20 апреля — 20 мая

Телец
Телец / Фото: Сегодня

Не катайте сразу несколько турниров, потеря концентрации и внимания вас ни к чему хорошему не приведет. Выберите один турнир и сделайте на него ставку.

БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая — 21 июня

Близнецы
Близнецы / Фото: Сегодня

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У вас большие шансы на крупный выигрыш, поэтому не довольствуйтесь малым. Фортуна в эти дни будет на вашей стороне, играйте смелее!

РАК. 22 июня — 22 июля

Рак
Рак / Фото: Сегодня

На начальных стадиях игры не стоит вести себя агрессивно, выберите спокойный стиль. Подобравшись к призам, судьба вознаградит вас премиальной рукой.

ЛЕВ. 23 июля — 23 августа

Лев
Лев / Фото: Сегодня

Не стоит серьезно вкладываться в покер на этих выходных, чтобы потом жалеть. Сыграйте на низких лимитах и не рассчитывайте на крупный выигрыш.

ДЕВА. 24 августа — 22 сентября

Дева
Дева / Фото: Pixabay

Сыграйте в покер с друзьями или вашей второй половинкой. Если же они не умеют играть, просто позовите их с собой в рум. Это будет ваш талисман!

ВЕСЫ. 23 сентября — 23 октября

Весы
Весы / Фото: Сегодня

Не стоит рисковать по-крупному, неверные решения могут дорого вам обойтись и принести серьезные убытки. Держите себя в руках.

СКОРПИОН. 24 октября — 22 ноября

Скорпион
Скорпион / Фото: Сегодня

Удача наконец-то повернулась к вас лицом, не упускайте момент! Вас ждет удачный период. Постарайтесь удвоиться в начальных раздачах и турнир будет ваш.

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября — 21 декабря

Стрелец
Стрелец / Фото: Сегодня

Интуиция станет вашим лучшим другом на этот уик-энд, прислушивайтесь к ней. А вот на логику и теорию не стоит сильно опираться, это сделает вас более предсказуемым.

КОЗЕРОГ. 22 декабря — 19 января

Козерог
Козерог / Фото: Сегодня

Готовьтесь к напряженной игре и возможному вылету на баббле. Лишь взвешенные решения дадут вам профит, но доездов не ждите.

ВОДОЛЕЙ. 20 января — 18 февраля

Водолей
Водолей / Фото: Сегодня

Не экспериментируйте за покерным столом, оставайтесь собой. Если чувствуете, что пришло время пойти в олл-ин, смело выставляйтесь и не сомневайтесь!

РЫБЫ. 19 февраля — 20 марта

Рыбы
Рыбы / Фото: Сегодня

Отложите игру на вечер или даже позднюю ночь. Лишь тишина и отсутствие прочей рутины помогут вам сконцентрироваться на игре и показать свой максимум.

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