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СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Азартний гороскоп на вікенд. Близнюки-максималісти та нічні Риби

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
26 листопада, 06:48
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Астрологічний прогноз для азартних гравців найближчими днями для всіх знаків зодіаку. Чого чекати за овальним столом?
Гороскоп для всіх знаків зодіаку
Гороскоп для всіх знаків зодіаку / Фото: Getty Images

Вже завтра настають останні вихідні осені. Чудовий привід розважити себе за покерним столом! Багато гравців дуже забобонні, вірять у прикмети та гороскопи.

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Для вас ми підготували астрологічний прогноз найближчими днями! Чого ж чекати гравцям за овальним столом цього вікенду? Давайте разом дізнаємось.

ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

Овен
Овен / Фото: Сьогодні

На вас чекають не дуже вдалі дні. Візьміть перепочинок і підготуйтеся до майбутніх івентів, зігравши на умовні гроші або почитавши теорію.

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ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня

Телець
Телець / Фото: Сьогодні

Не катайте відразу кілька турнірів, втрата концентрації та уваги вас ні до чого хорошого не приведе. Виберіть один турнір і зробіть ставку.

БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня

Близнята
Близнята / Фото: Сьогодні

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У вас є великі шанси на значний виграш, тому не задовольняйтеся малим. Фортуна в ці дні буде на вашому боці, грайте сміливіше!

РАК. 22 червня – 22 липня

Рак
Рак / Фото: Сьогодні

На початкових стадіях гри не варто поводитися агресивно, оберіть спокійний стиль. Підібравшись до призів, доля винагородить вас преміальною рукою.

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

Лев
Лев / Фото: Сьогодні

Не варто серйозно вкладатися в покер цих вихідних, щоб потім шкодувати. Зіграйте на низьких лімітах та не розраховуйте на великий виграш.

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Діва
Діва / Фото: Pixabay

Зіграйте у покер із друзями або вашою другою половинкою. Якщо ж вони не вміють грати, просто покличте їх із собою в рум. Це буде ваш талісман!

ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Терези
Терези / Фото: Сьогодні

Не варто ризикувати по-крупному, невірні рішення можуть дорого вам обійтися і принести серйозні збитки. Тримайте себе у руках.

СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Скорпіон
Скорпіон / Фото: Сьогодні

Успіх нарешті повернувся до вас обличчям, не втрачайте момент! На вас чекає вдалий період. Намагайтеся подвоїтися в початкових роздачах і турнір буде ваш.

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Стрілець
Стрілець / Фото: Сьогодні

Інтуїція стане вашим найкращим другом на цей вікенд, прислухайтеся до неї. А ось на логіку та теорію не варто сильно спиратися, це зробить вас більш передбачуваним.

КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня

Козоріг
Козоріг / Фото: Сьогодні

Готуйтеся до напруженої гри та можливого вильоту на бабблі. Лише зважені рішення дадуть вам профіт, але доїздів не чекайте.

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Водолій
Водолій / Фото: Сьогодні

Не експериментуйте за покерним столом, залишайтеся собою. Якщо відчуваєте, що настав час піти в олл-ін, сміливо виставляйтеся та не сумнівайтеся!

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Риби
Риби / Фото: Сьогодні

Відкладіть гру на вечір чи навіть пізню ніч. Лише тиша та відсутність іншої рутини допоможуть вам сконцентруватися на грі та показати свій максимум.

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