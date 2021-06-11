Верните FIFA и Battlefield! Хакеры взломали сервера Electronic Arts и выкрали ценную информацию

Корпорация подверглась утечке почти 800 гигабайт данных с исходными кодами видеоигр

EA подверглась кибератаке, допустив утечку 780 гигабайт информации / Фото: Electronic Arts

На одного из крупнейших разработчиков видеоигр Electronic Arts была совершена крупная кибератака. Хакеры украли около 780 гигабайт ценных данных.

Среди них был и исходный код с ключом сервера матчмейкинга для главного бестселлера компании – футбольного симулятора FIFA 21. Кроме того, мошенники завладели и кодом от игры Battlefield посредством взлома движка Frostbite. На форумах уже гуляют скриншоты с доказательствами утери кодов, которые хакеры планируют продать.

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EA начал расследование по данным атакам, однако при этом успокаивает игроков, что нет основания для беспокойства за их конфиденциальность. Компания утверждает, что доступ к данным игроков злоумышленники не получили. Организация обязалась улучшить систему безопасности, чтобы подобные ситуации больше не повторились.