Поверніть FIFA та Battlefield! Хакери зламали сервери Electronic Arts та викрали цінну інформацію

Корпорація зазнала втрати майже 800 гігабайтів даних з вихідними кодами відеоігор

EA піддалася кібератаці, допустивши витік 780 гігабайтів інформації / Фото: Electronic Arts

На одного з найбільших розробників відеоігор Electronic Arts була здійснена велика кібератака. Хакери вкрали близько 780 гігабайтів цінних даних.

Серед них був і вихідний код з ключем сервера матчмейкінгу для головного бестселера компанії – футбольного симулятора FIFA 21. Крім того, шахраї заволоділи й кодом від гри Battlefield шляхом злому движка Frostbite. На форумах вже гуляють скріншоти з доказами втрати кодів, які хакери планують продати.

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EA почав розслідування щодо даних атак, однак при цьому заспокоює гравців, що немає підстави для занепокоєння за їх конфіденційність. Компанія стверджує, що доступ до даних гравців зловмисники не отримали. Організація взяла на себе зобов'язання поліпшити систему безпеки, щоб подібні ситуації більше не повторилися.