В CS:GO добавлены скины и карты из нашумевшего сериала "Игра в Кальмара" (видео)

В культовый видеосимулятор добавили кадры из южнокорейского сериала, который день за днем бьет рекорды на Netflix

"Игра в Кальмара" теперь в CS:GO

Сериал "Игра в кальмара" за последнее время стал самым популярным на Netflix. Менее чем за месяц киноленту посмотрели 111 миллионов человек.

Упоминания о киноленте мелькают везде, поэтому неудивительно, что в видеоигре CS:GO также появились карты из сериала. Так, на пользовательские серверы залили игру "Тише едешь – дальше будешь".

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В ней участники должны дойти до финиша, однако двигаться можно лишь пока играет музыка из сериала "Игра в кальмара". Как только она заканчивается, нужно застыть на месте, иначе участника убивают.

Кроме того, на Steam уже появилась полноценная карта для этой игры. Там есть типичная кукла, но пока что нет управления музыкой. Поэтому кукла может повернуться без предупреждения, а остальные должны это предвидеть.

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Также уже созданы карты для второй и третьей игры, но в них нет ничего общего с сериалом. Авторы заранее объяснили, что создавали их для обычных перестрелок.

На серверах была популярна еще одна игра, в которой также играла музыка, но игроки ходили по кругу. По окончании музыки участники должны запрыгнуть на ящики, которых меньше, чем игроков.

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Скины из нового сериала также уже добавили в CS:GO. Их можно поставить на пользовательских серверах или во время игры с друзьями.

Сюжет сериала "Игра в Кальмара"

В Южной Корее 456 человек, большинство из которых испытывают серьезные финансовые проблемы, принимают приглашение на участие в таинственном турнире на выживание.

После того, как из соревнования выбывает один игрок, размер приза увеличивается на 100 млн вон. Победитель турнира получит 45,6 млрд вон (38,5 млн долларов США). Однако ставки в игре смертельно высоки.