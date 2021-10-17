У CS: GO додані скіни та карти з популярного серіалу "Гра в Кальмара" (відео)

У культовий відеосимулятор додали кадри з південнокорейського серіалу, який день за днем б'є рекорди на Netflix

"Гра в Кальмара" тепер у CS:GO

Серіал "Гра в кальмара" за останній час став найпопулярнішим на Netflix. Менш ніж за місяць кінострічку подивилися 111 мільйонів осіб.

Згадки про кінострічку миготять всюди, тому не дивно, що в відеогрі CS:GO також з'явилися карти з серіалу. Так, на призначені для користувача сервери залили гру "Тихіше їдеш, далі будеш".

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У ній учасники повинні дійти до фінішу, однак рухатися можна лише поки грає музика з серіалу "Гра в кальмара". Як тільки вона закінчується, потрібно зупинитися на місці, інакше учасника вбивають.

Крім того, на Steam вже з'явилася повноцінна карта для цієї гри. Там є типова лялька, але поки що немає управління музикою. Тому лялька може повернутися без попередження, а решта повинні це передбачити.

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Також вже створені карти для другої та третьої гри, але в них немає нічого спільного з серіалом. Автори заздалегідь пояснили, що створювали їх для звичайних перестрілок.

На серверах була популярна ще одна гра, в якій також грала музика, але гравці ходили по колу. Після закінчення музики учасники повинні застрибнути на ящики, яких менше, ніж гравців.

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Скіни з нового серіалу також вже додали в CS:GO. Їх можна поставити на призначених для користувача серверах або під час гри з друзями.

Сюжет серіалу "Гра в Кальмара"

У Південній Кореї 456 осіб, більшість з яких відчувають серйозні фінансові проблеми, приймають запрошення на участь в таємничому турнірі на виживання.

Після того, як зі змагання вибуває один гравець, розмір призу збільшується на 100 млн вон. Переможець турніру отримає 45,6 млрд вон (38,5 млн доларів США). Однак ставки в грі смертельно високі.