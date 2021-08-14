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Украинская "Леди смерть" стала героем компьютерной игры

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
14 августа, 18:04
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Участница Второй мировой войны, герой Советского Союза, Людмила Павличенко стала праобразом персонажа компьютерной игры Call of Duty: Vanguard
Людмила Павличенко и ее компьютерная версия
Людмила Павличенко и ее компьютерная версия

На YouTube появился тизер игры Call of Duty: Vanguard в королевской битве Warzone.

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В конце сражения победители улетают на вертолете. Однако у одного отряда что-то пошло не так – солдата убивает девушка-снайпер. Она одета в советскую военную форму, а в руках держит винтовку времен Второй мировой войны.

По словам инсайдера Тома Хендерсона, праобразом девушки послужила герой Советского Союза Людмила Павличенко. Американские журналисты дали ей прозвище "Леди смерть" – за время войны она убила 309 вражеских солдат, из которых 36 были снайперами.

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Людмила Павличенко (урожденная Белова) родилась 29 июня 1916 года в Белой Церкви, Киевской области. Добровольцем ушла на фронт, где закончила снайперские курсы.

В июне 1942 года получила серьезное ранение и был комиссована. После войны защитила диплом в Киевском университете и стала старшим научным сотрудником Главного штаба ВМФ СССР. Умерла от инсульта 27 октября 1974 года.

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