Называл Крым российским: скандальный геймер в нетрезвом виде проиграл крупную сумму в азартные игры

Александр S1mple Костылев угодил во вторую неприятную ситуацию за неделю

S1mple - один из самых известных геймеров Украины / Фото: Instagram S1mple

Неделю назад известный киберспортсмен Александр S1mple Костылев попал в громкий политический скандал. Активист Сергей Стерненко обнародовал запись, на которой геймер называет Крым частью России.

Теперь же Костылев оказался в другой неприятной ситуации. Киберспортсмен стал участником стрима у его друга Романа CyberFocus Дергача, который специализируется на игре Call of Duty: Warzone.

Во время трансляции Александр умудрился проиграть 600 тысяч рублей (220 тыс. грн) на сайте с азартными играми, которые принимают скины в CS:GO. При этом сам Костылев находился в нетрезвом состоянии, в чем не раз признавался во время трансляции.

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На этом S1mple не остановился и начал обвинять сайт в нечестности. Причиной стало то, что все скины он проиграл одному юзеру, который побеждал в рулетке даже с низким шансом на победу.

К слову, Александр Костылев прокомментировал таки скандал с заявлением о Крыме. На своей страничке в Instagram S1mple отметил, что всегда был сторонником территориальной целостности Украины, а на вопрос о полуострове ответил не задумываясь.