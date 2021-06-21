Падение со стула и атака скорпиона: в США назвали самые популярные травмы геймеров

Около 13 тысяч американских киберспортсменов обращались за медицинской помощью по самым разнообразным поводам

Фото: bundesliga.com

Довольно интересную статистику опубликовала Комиссия США по безопасности потребительских товаров. Организация исследовала статистику травм, которые были получены геймерами во время их игр.

Отмечается, что в 2020 году 13 073 американца обратились за медицинской помощью в следствие занятия геймерством. Самыми популярными повреждениями называются раны от броском геймпада, вывих плеча или кистей рук, падения с кроватей и стульев во время празднования или разочарования.

Кроме того, геймеры жалуются на ушибы пальцев ног, сердечный приступ, температуру, головную боль и так далее. Правда, есть уж совсем необычные травмы. Некоторые игроки жаловались на укус скорпиона после его нападения во время игры.