Падіння зі стільця та атака скорпіона: у США назвали найпопулярніші травми геймерів

Близько 13 тисяч американських кіберспортсменів зверталися за медичною допомогою з найрізноманітніших приводів

Фото: bundesliga.com

Досить цікаву статистику опублікувала Комісія США з безпеки споживчих товарів. Організація дослідила статистику травм, які були отримані геймерами під час їх ігор.

Зазначається, що у 2020 році 13 073 американці звернулися за медичною допомогою в наслідок заняття геймерства. Найпопулярнішими ушкодженнями називаються рани від кидків геймпаду, вивих плеча або кистей рук, падіння з ліжок і стільців під час святкування або розчарування.

Крім того, геймери скаржаться на удари пальців ніг, серцевий напад, температуру, головний біль і так далі. Правда, є вже зовсім незвичайні травми. Деякі гравці скаржилися на укус скорпіона після його нападу під час гри.