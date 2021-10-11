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Лизала прямо в эфире: горячую стримершу забанили в Instagram и TikTok (видео)

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
11 октября, 15:40
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Американка Кейтлин Сирагуса, известная под ником Amouranth, пока не сможет пользоваться многими соцсетями, в которых у нее миллионы фолловеров
Amouranth подрывает интернет своими горячими стримами
Amouranth подрывает интернет своими горячими стримами

Популярная стримерша Amouranth сообщила о том, что ее аккаунты были заблокировали в Instagram, TikTok и Twitch. Кейтлин Сирагуса имеет многомиллионную аудиторию в соцсетях. Лишь в Instagram на стримершу подписались более 5 миллионов подписчиков.

"Меня забанили везде, странные ощущения. Во мне так много энергии, но так мало возможностей ей поделиться. Наверное, буду тренироваться и снимать видео на YouTube. В финансовом плане у меня все прекрасно".

Успех красавице принесли ее регулярные трансляции в категории ASMR, когда стримеры с помощью различных звуков вызывают эмоции у зрителей. В свою очередь, Кейтлин взорвала соцсети тем, что эротично лизала микрофон в прямом эфире.

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Сама Amouranth назвала блокировку ее аккаунтов безумием. Правда, при этом отметила, что она уже заработала достаточно и могла бы провести остаток жизни без мысли о деньгах. Об этом Кейтлин рассказывает на YouTube, где у нее почти 700 тысяч фолловеров.

Эксперты считают, что американку все же разблокируют, ведь всерьез банить такую популярную страницу вряд ли кто-то решится. Отметим, что фанатская база девушки в Twitch также довольно внушительна – 4,4 миллиона.

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