Лизала прямо в ефірі: гарячу стрімершу забанили в Instagram та TikTok (відео)

Американка Кейтлін Сірагуса, відома під ніком Amouranth, поки не зможе користуватися багатьма соцмережами, в яких у неї мільйони фоловерів

Amouranth підриває інтернет своїми гарячими Стрім

Популярна стрімерша Amouranth повідомила про те, що її акаунти були заблокували в Instagram, TikTok та Twitch. Кейтлін Сірагуса має багатомільйонну аудиторію в соцмережах. Лише в Instagram на стрімершу підписалися понад 5 мільйонів людей.

"Мене забанили всюди, дивні відчуття. У мені так багато енергії, але так мало можливостей нею поділитися. Напевно, буду тренуватися і знімати відео на YouTube. У фінансовому плані у мене все чудово".

Успіх красуні принесли її регулярні трансляції в категорії ASMR, коли стримери за допомогою різних звуків викликають емоції у глядачів. У свою чергу, Кейтлін підірвала соцмережі тим, що еротично лизала мікрофон в прямому ефірі.

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Сама Amouranth назвала блокування її акаунтів божевіллям. Правда, при цьому зазначила, що вона вже заробила достатньо і могла б провести залишок життя без думки про гроші. Про це Кейтлін розповідає на YouTube, де у неї майже 700 тисяч фоловерів.

Експерти вважають, що американку все ж розблокують, адже всерйоз банити таку популярну сторінку навряд чи хтось зважиться. Відзначимо, що фанатська база дівчата в Twitch також досить значна – 4,4 мільйона.