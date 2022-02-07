Игра
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 📲 Технологии, меняющие жизнь 👗 Неделя моды 🔔 Угроза войны с Россией
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Игра Букмекер

Вся надежда на биатлон: оцениваем шансы на медали Украины в Пекине-2022

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
7 февраля, 07:21
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Сегодня состоится индивидуальная гонка на 15 км, в которой примут участие три украинки. Прогноз букмекеров на биатлон
Юлия Джима
Юлия Джима / Фото: Getty Images

4 февраля в Пекине стартовала зимняя Олимпиада-2022. Почти три тысячи спортсменов съехались со всего мира, чтобы разделить между собой 109 комплектов медалей в разных видах спорта.

Нашу страну же представляют 45 спортсменов, шансы которых оценивают довольно низко. Букмекеры склоняются к тому, что Украина не возьмет ни одной медали в Пекине.

Реклама

При этом наивысшие наши шансы видятся в биатлоне. Сегодня как раз пройдет индивидуальная гонка среди женщин, где выступят три наши представительницы – Юлия Джима, Валентина Семеренко и Ирина Петренко.

Юлия Джима
Юлия Джима / Фото: Getty Images

Их могло быть еще больше, но Елена Билосюк и Дарья Блашко заразились ковидом. Тем временем Parimatchпредставил котировки на фаворита индивидуальной женской гонки на 15 км.

Реклама

По их мнению, больше всего шансов на золото у норвежки Марте Олсбю-Рейселанн. Коэффициент на ее триумф составляет 4.50. Ее главной конкуренткой видится Эльвира Эберг – 7.00.

Читайте также: Украинские биатлонисты стали статистами в смешанной эстафете

Что же касается наших спортсменок, то на Юлию Джиму выставлен коэффициент 50.00, тогда как Петренко и Семеренко нет в списке возможных победительниц. При этом котировки на то, что Юлия возьмет медаль, составляют 15.00.

Реклама

Отметим, что старт гонки намечен на 11:00 по киевскому времени. В прямой трансляции биатлон будет доступен на телеканале UA:Перший, а также на платформе OLL.TV.

Олимпиаду-2022
смотрите на olltv
Смотреть

Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Спорт Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Новости букмекеров
Показать еще
Покер
Новости покера
Казино
Новости казино
психология азарта
Больше советов
Киберспорт
Новости киберспорта
Игры разума
Все новости
Последние новости
Показать еще
ТОП-МАТЧИ НЕДЕЛИ

Бернли

Завтра

22:00

Манчестер Юнайтед

6.00

4.34

1.61

Интер

Завтра

22:00

Рома

1.66

4.44

5.25
Опрос
Премьер Лига ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ
#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Днепр-1
18
35:17
40
4
Заря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Александрия
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металлист 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львов
18
14:30
17
13
Черноморец
18
20:40
14
14
Ингулец
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Мариуполь
18
21:44
8
Показать больше
Опрос

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Игра
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять