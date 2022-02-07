Гра
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 📲 Технології, що змінюють життя 👗 Тиждень моди 🔔 Загроза війни з Росією
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Гра Букмекер

Вся надія на біатлон: оцінюємо шанси на медалі України у Пекіні-2022

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
7 лютого, 07:21
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Сьогодні відбудуться індивідуальні перегони на 15 км, у яких візьмуть участь три українки. Прогноз букмекерів на біатлон
Юлія Джима
Юлія Джима / Фото: Getty Images

4 лютого у Пекіні стартувала зимова Олімпіада-2022. Майже три тисячі спортсменів з'їхалися з усього світу, щоб поділити між собою 109 комплектів медалей у різних видах спорту.

Нашу країну представляють 45 спортсменів, шанси яких оцінюють досить низько. Букмекери схиляються до того, що Україна не візьме жодної медалі у Пекіні.

Реклама

При цьому найвищі шанси бачаться в біатлоні. Сьогодні якраз пройдуть індивідуальні перегони серед жінок, де виступатимуть три наші представниці – Юлія Джима, Валентина Семеренко та Ірина Петренко.

Юлія Джима
Юлія Джима / Фото: Getty Images

Їх могло бути ще більше, але Олена Білосюк та Дарина Блашко заразилися ковідом. Тим часом Parimatch представив котирування на фаворита індивідуальних жіночих перегонів на 15 км.

Реклама

На їхню думку, найбільше шансів на золото у норвежки Марті Олсбю-Рейселан. Коефіцієнт на її тріумф складає 4.50. Її головною конкуренткою бачиться Ельвіра Еберг – 7.00.

Читайте також: Українські біатлоністи стали статистами у змішаній естафеті

Що ж до наших спортсменок, то на Юлію Джиму виставлений коефіцієнт 50.00, тоді як Петренко та Семеренко немає у списку можливих переможниць При цьому котирування на те, що Юлія візьме медаль, складають 15.00.

Реклама

Зазначимо, що старт перегонів заплановано на 11:00 за київським часом. У прямій трансляції біатлон буде доступний на телеканалі UA:Перший, а також на платформі OLL.TV.

Олімпіаду-2022
дивiться на olltv
Дивитися

Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Спорт Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Новини букмекерів
Показати ще
Покер
Новини покеру
Казино
Новини казино
психологія азарту
Більше порад
Кіберспорт
Новини кіберспорту
Ігри розуму
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ТОП-МАТЧІ ТИЖНЯ

Бернлі

Завтра

22:00

Манчестер Юнайтед

6.00

4.34

1.61

Інтер

Завтра

22:00

Рома

1.66

4.44

5.25
Опитування
Премьер Лига ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ УПЛ
#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Дніпро-1
18
35:17
40
4
Зоря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Олександрія
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металіст 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львів
18
14:30
17
13
Чорноморець
18
20:40
14
14
Інгулець
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Маріуполь
18
21:44
8
Показати бiльше
Опитування

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Гра
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти