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Украина в ожидании: где смотреть матч Хетафе – Реал и кто фаворит

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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2 января, 09:25
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Прогноз и список трансляций матча в чемпионате Испании. В матче против Хетафе за Реал в чемпионате Испании может дебютировать Андрей Лунин
Андрей Лунин в Реале редко играет
Андрей Лунин в Реале редко играет / Фото: Marca

Еще 31 декабря в Испании стартовал 19 тур Ла Лиги, а сегодня состоится один из его центральных матчей. В мадридском дерби Хетафе примет Реал. Матч пройдет в пригороде столицы Испании Хетафе на стадионе "Колисеум Альфонсо Перес". Начало – в 15:00.

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Где смотреть матч Хетафе – Реал? В прямой трансляции встреча будет показана на Мегого. Также смотреть игру Хетафе – Реал онлайн можно на следующих каналах:

  • beIN Sports France 1
  • DAZN Deutsch
  • Eleven Sports 1 Portugal
  • ESPN+ USA
  • Movistar LaLiga 1
  • Premier Sports 1
  • Ziggo Sport Kanaal

Тем временем букмекеры оценили шансы команд в поединке. По мнению Parimatch, Реал является явным фаворитом матча. Котировки на победу команды Карло Анчелотти равны 1.61, тогда как на "синих" – 6.30. Ничья же оценивается коэффициентом 3.85. Вероятность результата матча в процентах:

  • победа Хетафе – 16%
  • ничья – 25%
  • победа Реала – 59%

Реал достаточно уверенно лидирует в чемпионате Испании, опережая Севилью на восемь очков, однако у команды Лопетеги есть матч в запасе. В последнее время команда Анчелотти вышла на победный путь, выиграв 8 из последних 9-ти поединков чемпионата.

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Хетафе же не проигрывает в последних пяти матчах Ла Лиги, однако три из них подопечные Кике Флореса сыграли вничью. При этом команда находится в подвале таблицы (16 место), опережая зону вылета лишь по дополнительным показателям.

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