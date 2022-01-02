Украина в ожидании: где смотреть матч Хетафе – Реал и кто фаворит

Еще 31 декабря в Испании стартовал 19 тур Ла Лиги, а сегодня состоится один из его центральных матчей. В мадридском дерби Хетафе примет Реал. Матч пройдет в пригороде столицы Испании Хетафе на стадионе "Колисеум Альфонсо Перес". Начало – в 15:00.
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Где смотреть матч Хетафе – Реал? В прямой трансляции встреча будет показана на Мегого. Также смотреть игру Хетафе – Реал онлайн можно на следующих каналах:
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- beIN Sports France 1
- DAZN Deutsch
- Eleven Sports 1 Portugal
- ESPN+ USA
- Movistar LaLiga 1
- Premier Sports 1
- Ziggo Sport Kanaal
Тем временем букмекеры оценили шансы команд в поединке. По мнению Parimatch, Реал является явным фаворитом матча. Котировки на победу команды Карло Анчелотти равны 1.61, тогда как на "синих" – 6.30. Ничья же оценивается коэффициентом 3.85. Вероятность результата матча в процентах:
- победа Хетафе – 16%
- ничья – 25%
- победа Реала – 59%
Реал достаточно уверенно лидирует в чемпионате Испании, опережая Севилью на восемь очков, однако у команды Лопетеги есть матч в запасе. В последнее время команда Анчелотти вышла на победный путь, выиграв 8 из последних 9-ти поединков чемпионата.
Хетафе же не проигрывает в последних пяти матчах Ла Лиги, однако три из них подопечные Кике Флореса сыграли вничью. При этом команда находится в подвале таблицы (16 место), опережая зону вылета лишь по дополнительным показателям.