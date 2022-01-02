Україна в очікуванні: де дивитись матч Хетафе – Реал та хто фаворит

Прогноз та список трансляцій матчу у чемпіонаті Іспанії. У матчі проти Хетафе за Реал у чемпіонаті Іспанії може дебютувати Андрій Лунін

Андрій Лунін у Реалі рідко грає / Фото: Marca

Ще 31 грудня в Іспанії стартував 19 тур Ла Ліги, а сьогодні відбудеться один із його центральних матчів. У дербі мадридському Хетафе прийме Реал. Матч пройде у передмісті столиці Іспанії Хетафе на стадіоні "Колісеум Альфонсо Перес". Початок – о 15:00.

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Де дивитись матч Хетафе – Реал? У прямій трансляції зустріч буде показана на Мегого. Також дивитися гру Хетафе – Реал онлайн можна на наступних каналах:

beIN Sports France 1

DAZN Deutsch

Eleven Sports 1 Португалія

ESPN+ USA

Movistar LaLiga 1

Premier Sports 1

Ziggo Sport Kanaal

Тим часом, букмекери оцінили шанси команд у поєдинку. На думку Parimatch, Реал є явним фаворитом матчу . Котирування на перемогу команди Карло Анчелотті дорівнюють 1.61, тоді як на "синіх" – 6.30. Нічия ж оцінюється коефіцієнтом 3.85. Імовірність результату матчу у відсотках:

перемога Хетафе – 16%

нічия – 25%

перемога Реала – 59%

Реал досить впевнено лідирує у чемпіонаті Іспанії, випереджаючи Севілью на вісім очок, проте команда Лопетегі має матч у запасі. Останнім часом команда Анчелотті вийшла на переможний шлях, вигравши 8 з останніх 9-ти поєдинків чемпіонату.

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Хетафе не програє в останніх п'яти матчах Ла Ліги, проте три з них підопічні Кіке Флореса зіграли внічию. При цьому команда знаходиться у підвалі таблиці (16 місце), випереджаючи зону вильоту лише за додатковими показниками.