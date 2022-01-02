Гра
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🤖 Техніка майбутнього 🇺🇦 Що думає Україна? 🎙 Слухаємо звуки зими 🎄 Що змінилося з 1 січня
СЬОГОДНІ Гра Букмекери

Україна в очікуванні: де дивитись матч Хетафе – Реал та хто фаворит

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
2 січня, 09:25
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Прогноз та список трансляцій матчу у чемпіонаті Іспанії. У матчі проти Хетафе за Реал у чемпіонаті Іспанії може дебютувати Андрій Лунін
Андрій Лунін у Реалі рідко грає
Андрій Лунін у Реалі рідко грає / Фото: Marca

Ще 31 грудня в Іспанії стартував 19 тур Ла Ліги, а сьогодні відбудеться один із його центральних матчів. У дербі мадридському Хетафе прийме Реал. Матч пройде у передмісті столиці Іспанії Хетафе на стадіоні "Колісеум Альфонсо Перес". Початок – о 15:00.

Читайте також: Прогноз Кирила Круторогова на матч Хетафе – Реал

Реклама

Де дивитись матч Хетафе – Реал? У прямій трансляції зустріч буде показана на Мегого. Також дивитися гру Хетафе – Реал онлайн можна на наступних каналах:

  • beIN Sports France 1
  • DAZN Deutsch
  • Eleven Sports 1 Португалія
  • ESPN+ USA
  • Movistar LaLiga 1
  • Premier Sports 1
  • Ziggo Sport Kanaal

Тим часом, букмекери оцінили шанси команд у поєдинку. На думку Parimatch, Реал є явним фаворитом матчу . Котирування на перемогу команди Карло Анчелотті дорівнюють 1.61, тоді як на "синіх" – 6.30. Нічия ж оцінюється коефіцієнтом 3.85. Імовірність результату матчу у відсотках:

  • перемога Хетафе – 16%
  • нічия – 25%
  • перемога Реала – 59%

Реал досить впевнено лідирує у чемпіонаті Іспанії, випереджаючи Севілью на вісім очок, проте команда Лопетегі має матч у запасі. Останнім часом команда Анчелотті вийшла на переможний шлях, вигравши 8 з останніх 9-ти поєдинків чемпіонату.

Реклама

Хетафе не програє в останніх п'яти матчах Ла Ліги, проте три з них підопічні Кіке Флореса зіграли внічию. При цьому команда знаходиться у підвалі таблиці (16 місце), випереджаючи зону вильоту лише за додатковими показниками.

Poll Parimatch
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Букмекери
Покер
Новини покеру
Казино
Новини казино
психологія азарту
Більше порад
Кіберспорт
Новини кіберспорту
Ігри розуму
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ТОП-МАТЧІ ТИЖНЯ

Хетафе

Сьогодні

15:00

Реал

6.10

3.80

1.64

Челсі

Сьогодні

18:30

Ліверпуль

3.00

3.40

2.33

Манчестер Юнайтед

Завтра

19:30

Вулверхемптон

1.59

4.10

6.10
Опитування
Опитування

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Гра
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти