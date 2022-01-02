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Долгожданный дебют Лунина в чемпионате Испании: сыграет ли украинец за Реал в дерби?

Кирилл Круторогов Кирилл Круторогов внештатный обозреватель футбола
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2 января, 07:05
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Кирилл Круторогов ставит на то, что Реал всухую выиграет у соседей по Мадриду. Анонс и прогноз на матч чемпионата Испании
Андрей Лунин
Андрей Лунин / Фото: Getty Images

На воскресенье, 2 января, в чемпионате Испании намечены аж шесть игр 19-го тура. Первім матчем дня станет мадридская битва между Хетафе и Реалом. В ожидании матча предлагаем анонс и прогноз от футбольного комментатора Кирилла Круторогова.

ХЕТАФЕ – РЕАЛ
2 января, воскресенье в 15:00, Мегого
Котировки Parimatch на результат: 6.20 – 3.80 – 1.63

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После незначительного перерыва возвращается чемпионат Испании, который подарит нам столичное дерби, ведь, как известно, Хетафе базируется в пригороде Мадрида. Самая главная новость для украинских болельщиков – у Тибо Куртуа был выявлен коронавирус.

Андрей Лунин
Андрей Лунин

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И хоть на следующий день тест оказался отрицательным, есть вероятность, что эту встречу он пропустит. А значит, Андрей Лунин наконец-то получит свой долгожданный шанс сыграть в Примере. Для него это будет дебютом и первым матчем за Реал с прошлого января.

"Сливочные" возглавляют Ла Лигу, опережая Севилью на восемь очков, но сыграв на матч больше. Без поражений они идут уже 15 игр всех турниров и 11 – в чемпионате. По сравнению с последним поединком 2021 года, когда многие не могли играть из-за коронавируса, в строю – большинство, кроме Алабы, Иско и Карвахаля.

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Хетафе в Примере не проигрывает пять туров подряд, но за этот период трижды сыграло вничью и располагается аж на 16-м месте, имея одинаковое количество очков с Алавесом, идущим в зоне вылета. В дерби им не поможет Даконам из-за дисквалификации, а Витоло, Масиас и Чема – из-за проблем со здоровьем.

ПРОГНОЗ: Реал – однозначный фаворит. Думаю, команда Анчелотти забьет минимум два гола, вероятнее всего, не пропустит и победит.

Котировки Parimatch на эти результаты:

  • победа Реала – 1.63
  • Реал забьет два и более голов – 1.86
  • Реал не пропустит – 2.08

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