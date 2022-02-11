Повторить бы Евро-2020: кто фаворит в матче Дания – Россия и где смотреть хоккей

Сегодня стартует второй тур в группах на мужском турнире по хоккею с шайбой. Прогноз букмекеров на матчи России и Латвии на Олимпийских Играх

Сборная России по хоккею - фаворит на Олимпиаде-2022 / Фото: Getty Images

Позавчера начался мужской турнир по хоккею с шайбой на Олимпийских Играх-2022. В путь за медалями отправляются 12 сборных, разделенных на три группы по четыре команды.

А: Канада, США, Германия, Китай

В: ОКР, Чехия, Швейцария, Дания

С: Финляндия, Швеция, Словакия, Латвия

Реклама

По регламенту напрямую в четвертьфинал выйдут победители групп, а также лучший вице-чемпион квартета с наибольшим количеством очков. Остальные сборные сыграют в раунде плей-офф, чтобы определить оставшихся четырех участников 1/4 финала.

Российская команда – фаворит в хоккейном олимпийском турнире среди мужчин / Фото: Getty Images

Сегодня стартует второй тур в группах В и С. В первой игре дня сразятся лидеры второго квартета – Дания и ОКР (Россия). Фаворитом в их паре видятся россияне. Parimatchдает на них коэффициент 1.30, тогда как на скандинавов – аж 8.60.

Реклама

К слову, Россия и Дания прошлым летом встречались в группе на футбольном чемпионате Европы. Тогда скандинавы не оставили мокрого места от команды Станислава Черчесова – 4:1.

Также свой второй матч в Пекине проведет и сборная Латвии, уступившая вчера Швеции (2:3). Сегодня ее соперником станут финны, чьи шансы явно предпочтительнее – 1.30. На прибалтов можно поставить за 8.00.

Расписание и котировки на матчи 11 февраля:

Реклама

ВРЕМЯ МАТЧ 1 Х 2 06:10 Дания – ОКР 8.60 6.10 1.30 10:40 Чехия – Швейцария 2.35 4.20 2.60 10:40 Швеция – Словакия 1.53 5.00 5.00 15:10 Латвия – Финляндия 8.00 6.10 1.37

Ранее определились фавориты олимпийского турнира по хоккею. Букмекеры считают, что самые большие шансы на золото у россиян, финнов и шведов. Отметим, что в прямой трансляции матчи будут доступны на телеканалах Eurosport, а также на платформе OLL.TV.