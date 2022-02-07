Россия против скандинавов: кто фаворит турнира по хоккею на Олимпиаде-2022

Действующий олимпийский чемпион является фаворитом хоккейных мужских соревнований в Пекине. Прогноз букмекеров на победителя

Российская команда - фаворит в хоккейном олимпийском турнире среди мужчин / Фото: Getty Images

В пятницу в Китае стартовали зимние Олимпийские Игры-2022. Около трех тысяч спортсменов съехались со всего мира, чтобы разделить между собой 109 комплектов медалей в разных видах спорта.

В Пекине зажгли олимпийский огонь / Фото: REUTERS

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Одним из самых популярных видов спорта на турнире станут соревнования по хоккею с шайбой. Уже в среду, 9 ноября, стартует групповой раунд, в котором сыграют 12 команд. Они разделены на три группы:

А: Канада, США, Германия, Китай

В: ОКР, Чехия, Швейцария, Дания

С: Финляндия, Швеция, Словакия, Латвия

В четвертьфинал напрямую пройдут победители групп, а также один вице-чемпион, который наберет наибольшее количество очков. Остальные сборные сыграют в раунде плей-офф, чтобы определить еще четырех участников 1/4 финала.

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Тем временем букмекеры определили фаворитов мужского олимпийского турнира по хоккею. По мнению Parimatch, больше всего шансов на победу у команды ОКР (Россия).

Коэффициент на триумф россиян составляет 2.85. Основным конкурентами видятся Финляндия (3.39) и Швеция (4.55). Полный перечень котировок на победу выглядит так:

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