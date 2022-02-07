Росія проти скандинавів: хто фаворит турніру з хокею на Олімпіаді-2022

У п'ятницю у Китаї стартували зимові Олімпійські Ігри-2022. Близько трьох тисяч спортсменів з'їхалися з усього світу, щоб поділити між собою 109 комплектів медалей у різних видах спорту.
Одним із найпопулярніших видів спорту на турнірі стануть змагання з хокею з шайбою. Вже у середу, 9 листопада, стартує груповий раунд, у якому зіграють 12 команд. Вони поділені на три групи:
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А: Канада, США, Німеччина, Китай
В: ОКР, Чехія, Швейцарія, Данія
З: Фінляндія, Швеція, Словаччина, Латвія
До чвертьфіналу безпосередньо пройдуть переможці груп, а також один віцечемпіон, який набере найбільшу кількість очок. Інші збірні зіграють у раунді плей-офф, щоб визначити ще чотирьох учасників 1/4 фіналу.
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Тим часом букмекери визначили фаворитів чоловічого олімпійського турніру з хокею. На думку Parimatch, найбільше шансів на перемогу у команди ОКР (Росія).
Коефіцієнт на тріумф росіян становить 2.85. Основними конкурентами бачаться Фінляндія (3.39) та Швеція (4.55). Повний перелік котирувань на перемогу має такий вигляд:
|ЗБІРНА
|КОЕФІЦІЄНТ
|ОКР
|2.85
|Фінляндія
|3.39
|Швеція
|4.55
|Канада
|7.50
|Чехія
|13.00
|Швейцарія
|15.00
|США
|16.50
|Німеччина
|25.00
|Словаччина
|40.00
|Латвія
|75.00
|Данія
|95.00
|Китай
|500.00