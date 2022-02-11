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Повторити б Євро-2020: хто фаворит у матчі Данія – Росія та де дивитися хокей

Павло Василенко Павло Василенко Редактор Спорт Сьогодні
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11 лютого, 03:16
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Сьогодні стартує другий тур у групах на чоловічому турнірі з хокею із шайбою. Прогноз букмекерів на матчі Росії та Латвії на Олімпійських Іграх
Збірна Росії з хокею - фаворит на Олімпіаді-2022
Збірна Росії з хокею - фаворит на Олімпіаді-2022 / Фото: Getty Images

Позавчора розпочався чоловічий турнір із хокею з шайбою на Олімпійських Іграх-2022. За медалями вирушають 12 збірних, розділених на три групи по чотири команди.

А: Канада, США, Німеччина, Китай
В: ОКР, Чехія, Швейцарія, Данія
З: Фінляндія, Швеція, Словаччина, Латвія

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За регламентом безпосередньо до чвертьфіналу вийдуть переможці груп, а також найкращий віце-чемпіон квартету з найбільшою кількістю очок. Інші збірні зіграють у раунді плей-офф, щоб визначити чотирьох учасників 1/4 фіналу.

Російська команда – фаворит у хокейному олімпійському турнірі серед чоловіків
Російська команда – фаворит у хокейному олімпійському турнірі серед чоловіків / Фото: Getty Images

Сьогодні стартує другий тур у групах В та С. У першій грі дня змагатимуться лідери другого квартету – Данія та ОКР (Росія). Фаворитом у їхній парі бачаться росіяни. Parimatchдає на них коефіцієнт 1.30, тоді як на скандинавів – аж 8.60.

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До речі, Росія та Данія минулого літа зустрічалися у групі на футбольному чемпіонаті Європи. Тоді скандинави не залишили мокрого місця від команди Станіслава Черчесова – 4:1.

Також свій другий матч у Пекіні проведе і збірна Латвії, яка поступилася вчора Швеції (2:3). Сьогодні її суперником стануть фіни, чиї шанси явно кращі – 1.30. На прибалтів можна поставити за 8.00.

Розклад та котирування на матчі 11 лютого:

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ЧАС МАТЧ 1 Х 2
06:10Данія – ОКР8.606.101.30
10:40Чехія – Швейцарія 2.354.202.60
10:40Швеція – Словаччина 1.535.005.00
15:10Латвія – Фінляндія 8.006.101.37

Раніше визначились фаворити олімпійського турніру з хокею. Букмекери вважають, що найбільші шанси на золото у росіян, фінів та шведів. Зазначимо, що у прямій трансляції матчі будуть доступні на телеканалах Eurosport, а також на платформі OLL.TV.

Олімпіаду-2022
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