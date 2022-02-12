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СЕГОДНЯ Игра Букмекер

Пидручный выходит на трассу: где смотреть биатлон и какие шансы Украины на Олимпиаде-2022

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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12 февраля, 06:23
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Сегодня состоится мужской спринт по биатлону на 7,5 км, в котором примут участие четверо украинцев. Прогноз букмекеров на их успех на Олимпийских играх
Дмитрий Пидручный
Дмитрий Пидручный / Фото: Getty Images

В Пекине продолжаются зимние Олимпийские Игры-2022. Без малого три тысячи участников съехались в Китай, чтобы разыграть 109 комплектов медалей.

Украину представляют 45 спортсменов, а их шансы на медали считаются крайне низкими. Букмекеры полагают, что Украина не возьмет ни одной медали на Олимпийских играх. Главные наши надежды полагаются на биатлон.

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Дмитрий Пидручный
Дмитрий Пидручный / Фото: Reuters

Сегодня состоится мужской спринт на 7,5 км, в котором примут участие сразу четверо украинцев – Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко и Богдан Цымбал. Тем временем, букмекеры оценили их шансы на успех.

Компания Parimatch выставила на победу Пидручного коэффициент 81.00. Шансов у других наших представителей намного меньше. На Приму – 301.00, а на Дудченко – 351.00. Котировки на Цымбала и вовсе не принимаются.

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МЕСТО ДМИТРИЯ ПИДРУЧНОГОКОЭФФИЦИЕНТ
Победа81.00
1-3 место21.00
1-6 место8.00
1-10 место3.00

Главным фаворитом гонки считается Йоханнес Бе. Коэффициент на победу норвежца составляет 3.00. Его главными конкурентами видятся француз Кантен Фийон-Майе (3.50) и россиянин Александр Логинов (6.50).

Читайте также: Расписание медальных стартов 12 февраля на Олимпиаде-2022

Отметим, что старт соревнования намечен на 11:00 по киевскому времени. В прямой трансляции биатлон будет доступен на телеканале UA:Перший, а также на платформе OLL.TV.

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