Підручний виходить на трасу: де дивитися біатлон та які шанси України на Олімпіаді-2022

Сьогодні відбудеться чоловічий спринт із біатлону на 7,5 км, у якому візьмуть участь четверо українців. Прогноз букмекерів на їхній успіх на Олімпійських іграх

Дмитро Підручний / Фото: Getty Images

У Пекіні продовжуються зимові Олімпійські Ігри-2022. Майже три тисячі учасників з'їхалися до Китаю, щоб розіграти 109 комплектів медалей.

Україну представляють 45 спортсменів, а їхні шанси на медалі вважаються вкрай низькими. Букмекери вважають, що Україна не візьме жодної медалі на Олімпійських іграх. Головні наші сподівання покладаються на біатлон.

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Дмитро Підручний / Фото: Reuters

Сьогодні відбудеться чоловічий спринт на 7,5 км, у якому візьмуть участь одразу четверо українців – Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко та Богдан Цимбал. Тим часом букмекери оцінили їхні шанси на успіх.

Компанія Parimatch виставила на перемогу Підручного коефіцієнт 81.00. Шансів у інших наших представників набагато менше. На Приму – 301.00, а на Дудченка – 351.00. Котирування на Цимбала взагалі не приймаються.

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МІСЦЕ ДМИТРА ПІДРУЧНОГО КОЕФІЦІЄНТ Перемога 81.00 1-3 місце 21.00 1-6 місце 8.00 1-10 місце 3.00

Головним фаворитом гонки вважається Йоханнес Бе. Коефіцієнт на перемогу норвежця становить 3.00. Його головними конкурентами бачаться француз Кантен Фійон-Має (3.50) та росіянин Олександр Логінов (6.50).

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Зазначимо, що старт змагання намічено на 11:00 за київським часом. У прямій трансляції біатлон буде доступний на телеканалі UA:Перший, а також на платформі OLL.TV.