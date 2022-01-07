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Месть за 5:0 или укрощение жеребцов: где смотреть матч Бавария – Боруссия М и кто фаворит

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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7 января, 10:55
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Прогноз и список трансляций матча в чемпионате Германии. Бавария уверенно лидирует в Бундеслиге, однако в этом сезоне дважды неудачно сыграла против гладбахцев
Бавария и Боруссия Менхенгладбах сразятся в первом туре Бундеслиги 2022 года
Бавария и Боруссия Менхенгладбах сразятся в первом туре Бундеслиги 2022 года / Фото: Getty Images

Сегодня, 6 января, в немецкой Бундеслиге пройдет первый поединок 18-го тура. В гости к Баварии приедет Боруссия из Менхенгладбаха. Матч пройдет в Мюнхене на "Альянц Арене". Начало – в 21:30.

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Где смотреть матч Бавария – Боруссия Менхенгладбах? В прямой трансляции встреча будет показана на телеканале Setanta Sports. Также смотреть игру Бавария – Боруссия М онлайн можно на сервисе OLL.TV (в подписке).

Трансляцию Бавария – Боруссия М
смотрите на olltv
Смотреть

Тем временем букмекеры оценили шансы команд в поединке. По мнению Parimatch, мюнхенцы являются явным фаворитом матча. Котировки на победу Баварии равны 1.37, тогда как на гладбахцев – 7.70. Ничья же оценивается коэффициентом 5.70. Вероятность результата матча в процентах:

  • победа Баварии – 69%
  • ничья – 18%
  • победа Боруссии М – 13%

Команды расположились на разных полюсах таблицы и в разном настроении закончили 2021 год. Бавария оторвалась от преследователей на 9 очков и уверенно идет к своему очередному чемпионству. Команда Нагельсманна лишь трижды теряла очки в чемпионате, причем в первый раз подножку мюнхенцам поставили именно "жеребцы" (1:1).

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Сейчас же Гладбах немного не в том состоянии. Команда Ади Хюттера набрала лишь одно очко в последних 5-ти играх и скатилась на 14 место. Правда, именно с Баварией Боруссия играла успешно. Команда сумела не только сыграть вничью в первом туре, но и сенсационно уничтожить чемпиона в Кубке Германии (5:0).

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Боруссия М

1.37

5.70

7.60

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1.36

5.20

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Команда
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Г
О
1
Шахтер
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Днепр-1
18
35:17
40
4
Заря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Александрия
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металлист 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львов
18
14:30
17
13
Черноморец
18
20:40
14
14
Ингулец
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Мариуполь
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