Месть за 5:0 или укрощение жеребцов: где смотреть матч Бавария – Боруссия М и кто фаворит

Прогноз и список трансляций матча в чемпионате Германии. Бавария уверенно лидирует в Бундеслиге, однако в этом сезоне дважды неудачно сыграла против гладбахцев

Бавария и Боруссия Менхенгладбах сразятся в первом туре Бундеслиги 2022 года / Фото: Getty Images

Сегодня, 6 января, в немецкой Бундеслиге пройдет первый поединок 18-го тура. В гости к Баварии приедет Боруссия из Менхенгладбаха. Матч пройдет в Мюнхене на "Альянц Арене". Начало – в 21:30.

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Где смотреть матч Бавария – Боруссия Менхенгладбах? В прямой трансляции встреча будет показана на телеканале Setanta Sports. Также смотреть игру Бавария – Боруссия М онлайн можно на сервисе OLL.TV (в подписке).

Тем временем букмекеры оценили шансы команд в поединке. По мнению Parimatch, мюнхенцы являются явным фаворитом матча. Котировки на победу Баварии равны 1.37, тогда как на гладбахцев – 7.70. Ничья же оценивается коэффициентом 5.70. Вероятность результата матча в процентах:

победа Баварии – 69%

ничья – 18%

победа Боруссии М – 13%

Команды расположились на разных полюсах таблицы и в разном настроении закончили 2021 год. Бавария оторвалась от преследователей на 9 очков и уверенно идет к своему очередному чемпионству. Команда Нагельсманна лишь трижды теряла очки в чемпионате, причем в первый раз подножку мюнхенцам поставили именно "жеребцы" (1:1).

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Сейчас же Гладбах немного не в том состоянии. Команда Ади Хюттера набрала лишь одно очко в последних 5-ти играх и скатилась на 14 место. Правда, именно с Баварией Боруссия играла успешно. Команда сумела не только сыграть вничью в первом туре, но и сенсационно уничтожить чемпиона в Кубке Германии (5:0).