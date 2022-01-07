Игра
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🇰🇿 Майдан в Казахстане 💼 Дело против Порошенко 🎄 Что изменилось с 1 января 💼 Политические прогнозы 2022
СЕГОДНЯ Игра Букмекер

Без половины состава, но с Левандовски. Анонс матча Бавария – Боруссия

Кирилл Круторогов Кирилл Круторогов внештатный обозреватель футбола
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
7 января, 08:50
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Кирилл Круторогов ставит на то, что Бавария обыграет Боруссию М в результативном поединке. Анонс и прогноз на матч чемпионата Германии
Роберт Левандовски намерен обыграть очередного соперника в чемпионате Германии
Роберт Левандовски намерен обыграть очередного соперника в чемпионате Германии / Фото: Getty Images

Сегодня, 7 января, в Бундеслиге стартует 18 тур чемпионата Германии. Первым и центральным матчем уикенда станет дуэль между Баварией и Боруссией Менхенгладбах. В ожидании матча предлагаем анонс и прогноз от футбольного комментатора Кирилла Круторогова.

БАВАРИЯ – БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
7 января, пятница, в 21:30, Setanta
Котировки Parimatch на результат: 1.37 – 5.70 – 7.70

Реклама

Чемпионат Германии выходит из трехнедельной паузы суперматчем. Правда, если посмотреть в турнирную таблицу, интриги у него становится ощутимо меньше. Бавария единоличный лидер с отрывом от преследователей на 9 очков, Боруссия из Менхенгладбаха – 14-я, оторвавшись от зоны вылета всего лишь на три балла.

У мюнхенцев серия из семи побед в целом и пяти в Бундеслиге, а год они заканчивали, обыграв Штутгарт и Вольфсбург с общим счетом 9:0. "Жеребцы" чувствуют себя откровенно некомфортно.

Реклама

Читайте также: Шевченко снова не проиграл в Италии

Они не знают побед в пяти турах чемпионата, правда, перед перерывом расписали ничью с Хоффенхаймом (1:1), замедлив падение. В девяти выездных матчах Бундеслиги текущего сезона они лишь раз возвращались с максимумом очков.

Главная надежда для Боруссии в этом матче – огромнейшие кадровые потери соперника. Горецка, Зюле и Станишич травмированы, Шупо-Мотен и Сарр уехали на Кубок африканских наций, тогда как у целого ряда игроков возникли нюансы с коронавирусом – позитивные тесты или контакты с зараженными.

Реклама

"Бавария"
"Бавария" / Фото: Reuters

Речь о Нойере, Комане, Толиссо, Сане, Упамекано, Эрнандесе, Дэвисе, Нианзу и Ричардсе. Возможно, кто-то из них и сможет сыграть, но точно не все. Суммарность потерь велика. У Боруссии отсутствующих меньше, но они не менее важны – Эльведи, Хоффман, Бейер, Янтшке и Дюкуре.

ПРОГНОЗ: Бавария – фаворит, даже несмотря на кадровые вопросы. Они победят и забьют минимум два, а то и три гола. Вполне может быть, гладбахцы также смогут забить. Так что ТБ 2,5, а то и 3.5.

Котировки Parimatch на эти результаты:

  • победа Баварии – 1.37
  • Бавария забьет три гола – 1.84
  • Боруссия забьет – 1.39
  • тотал больше 3,5 – 1.76

Poll Parimatch
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Букмекер
Покер
Новости покера
Казино
Новости казино
психология азарта
Больше советов
Киберспорт
Новости киберспорта
Игры разума
Все новости
Последние новости
Показать еще
ТОП-МАТЧИ НЕДЕЛИ

Бавария

Сегодня

21:30

Боруссия М

1.37

5.70

7.60

Реал

Завтра

22:00

Валенсия

1.36

5.20

9.00

Рома

9 янв

19:30

Ювентус

3.40

3.50

2.20
Опрос
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ
#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Днепр-1
18
35:17
40
4
Заря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Александрия
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металлист 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львов
18
14:30
17
13
Черноморец
18
20:40
14
14
Ингулец
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Мариуполь
18
21:44
8
Показать больше
Опрос

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Игра
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять