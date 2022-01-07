Без половини складу, але з Левандовскі. Анонс матчу Баварія – Боруссія

Сьогодні, 7 січня, у Бундеслізі стартує 18 тур чемпіонату Німеччини. Першим і центральним матчем вікенду стане дуель між Баварією та Боруссією Менхенгладбах. В очікуванні матчу пропонуємо анонс та прогноз від футбольного коментатора Кирила Круторогова.
БАВАРІЯ – БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
7 січня, п'ятниця, о 21:30, Setanta
Котирування Parimatch на результат: 1.37 – 5.70 – 7.70
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Чемпіонат Німеччини виходить із тритижневої паузи суперматчем. Щоправда, якщо подивитися в турнірну таблицю, інтриги в нього стає значно менше. Баварія одноосібний лідер з відривом від переслідувачів на 9 очок, Боруссія з Менхенгладбаха – 14-а, відірвавшись від зони вильоту лише на три бали.
У мюнхенців серія із семи перемог загалом та п'яти у Бундеслізі, а рік вони закінчували, обігравши Штутгарт та Вольфсбург із загальним рахунком 9:0. "Жеребці" почуваються відверто некомфортно.
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Вони не знають перемог у п'яти турах чемпіонату, щоправда, перед перервою розписали нічию з Хоффенхаймом (1:1), уповільнивши падіння. У дев'яти виїзних матчах Бундесліги цього сезону вони лише раз поверталися з максимумом очок.
Головна надія для Борусії у цьому матчі – величезні кадрові втрати суперника. Горецька, Зюле та Станишич травмовані, Шупо-Мотен та Сарр поїхали на Кубок африканських націй, тоді як у цілого ряду гравців виникли нюанси з коронавірусом – позитивні тести чи контакти із зараженими.
Йдеться про Нойєра, Комана, Толіссо, Сана, Упамекано, Ернандеса, Девіса, Ніанзу і Річардса. Можливо, хтось із них і зможе зіграти, але не все. Сумарність втрат велика. У Борусії відсутні менше, але вони не менш важливі – Ельведі, Хоффман, Беєр, Янтшке та Дюкурі.
ПРОГНОЗ: Баварія – лідер, навіть попри кадрові питання. Вони переможуть і заб'ють щонайменше два, а то й три голи. Цілком можливо, гладбахці також зможуть забити. Так що ТБ 2,5, або 3.5.
Котирування Parimatch на ці результати:
- перемога Баварії – 1.37
- Баварія заб'є три голи – 1.84
- Боруссія заб'є 1.39
- тотал більше 3,5 – 1.76