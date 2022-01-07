Помста за 5:0 або приборкання жеребців: де дивитись матч Баварія – Боруссія М та хто фаворит

Прогноз та список трансляцій матчу у чемпіонаті Німеччини. Баварія впевнено лідирує у Бундеслізі, проте цього сезону двічі невдало зіграла проти гладбахців

Баварія та Боруссія Менхенгладбах поборються у першому турі Бундесліги 2022 року / Фото: Getty Images

Сьогодні, 6 січня, у німецькій Бундеслізі відбудеться перший поєдинок 18-го туру. У гості до Баварії приїде Боруссія із Менхенгладбаху. Матч пройде у Мюнхені на "Альянці Арені". Початок – о 21:30.

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Де дивитись матч Баварія – Боруссія Менхенгладбах? У прямій трансляції зустріч буде показано на телеканалі Setanta Sports . Також дивитися гру Баварія – Боруссія М онлайн можна на сервісі OLL.TV (по передплаті).

Тим часом, букмекери оцінили шанси команд у поєдинку. На думку Parimatch, мюнхенці є явним фаворитом матчу. Котирування на перемогу Баварії рівні 1.37, тоді як на гладбахців – 7.70. Нічия ж оцінюється коефіцієнтом 5.70. Імовірність результату матчу у відсотках:

перемога Баварії – 69%

нічия – 18%

перемога Боруссії М – 13%

Команди розташувалися на різних полюсах таблиці та у різному настрої закінчили 2021 рік. Баварія відірвалася від переслідувачів на 9 очок та впевнено йде до свого чергового чемпіонства. Команда Нагельсманна лише тричі втрачала очки в чемпіонаті, причому вперше підніжку мюнхенцям поставили саме "жеребці" (1:1).

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Зараз Гладбах трохи не в тому стані. Команда Аді Хюттера набрала лише одне очко в останніх 5 іграх і скотилася на 14 місце. Щоправда, саме із Баварією Боруссія грала успішно. Команда зуміла не лише зіграти внічию у першому турі, а й сенсаційно знищити чемпіона у Кубку Німеччини (5:0).