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Левандовски берет быка за рога: где смотреть матч Зальцбург – Бавария и кто фаворит

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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16 февраля, 14:07
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Прогноз и список трансляций матча в Лиге чемпионов. Бавария видится явным фаворитом дуэли против Зальцбурга, который сенсационно прошел в плей-офф Лиги чемпионов
Роберт Левандовски намерен обыграть очередного соперника
Роберт Левандовски намерен обыграть очередного соперника / Фото: Getty Images

Сегодня пройдут два поединка 1/8 финала Лиги чемпионов. В одном из них сразятся чемпионы Австрии и Германии – Зальцбург и Бавария. Матч состоится в Зальбурге на стадионе "Ред Булл Арена". Начало – в 22:00.

Где смотреть матч Зальцбург – Бавария? В прямой трансляции встреча будет показана на Мегого. Тем временем букмекеры оценили шансы команд на успех.

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По мнению Parimatch, Бавария является очевидным фаворитом встречи. Котировки на победу команды Нагельсманна равны 1.37, тогда как на Зальцбург – 7.30. Коэффициент на ничью составляет 5.90. Вероятность итога матча в процентах:

  • победа Зальцбурга – 12%
  • ничья – 17%
  • победа Баварии – 70%

Что же касается прохода в 1/4 финала, то здесь перевес немцев более уверенный1.06 против 11.00 на австрийцев. В процентах – 91% на 9%. Ответная встреча пройдет в Мюнхене 8 марта.

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Юлиан Нагельсманн
Юлиан Нагельсманн / Фото: Reuters

Бавария – одна из трех команд, набравших в группе максимальные 18 очков. Помимо Барселоны и Бенфики, ничего противопоставить мюнхенцам не смогло и Динамо (0:5; 1:2). В чемпионате же команда Нагельсманна уверенно лидирует, имея шестиочковый перевес над Боруссией из Дортмунда.

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Что касается Зальцбурга, то австрийцы также лидируют в чемпионате, правда, с перевесом аж в 14 баллов. В Лиге чемпионов "быки" сумели оставить позади себя непростые Вольфсбург и Севилью, пропустив вперед лишь Лилль.

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