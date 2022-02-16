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Левандовський бере бика за роги: де дивитись матч Зальцбург – Баварія та хто фаворит

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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16 лютого, 14:07
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Прогноз та список трансляцій матчу у Лізі чемпіонів. Баварія бачиться явним фаворитом дуелі проти Зальцбурга, який сенсаційно пройшов у плей-офф Ліги чемпіонів
Роберт Левандовський має намір обіграти чергового суперника
Роберт Левандовський має намір обіграти чергового суперника / Фото: Getty Images

Сьогодні пройдуть два поєдинки 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. В одному з них воюють чемпіони Австрії та Німеччини. Зальцбург та Баварія . Матч відбудеться у Зальбурзі на стадіоні "Ред Булл Арена". Початок – о 22:00.

Де дивитись матч Зальцбург – Баварія? У прямій трансляції зустріч буде показана на Мегого. Тим часом, букмекери оцінили шанси команд на успіх.

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На думку Parimatch, Баварія є очевидним фаворитом зустрічі. Котирування на перемогу команди Нагельсманна дорівнюють 1.37, тоді як на Зальцбург – 7.30. Коефіцієнт на нічию становить 5.90. Імовірність підсумку матчу у відсотках:

  • перемога Зальцбурга – 12%
  • нічия – 17%
  • перемога Баварії – 70%

Що ж до проходу в 1/4 фіналу, то тут перевага німців впевненіша 1.06 проти 11.00 на австрійців. У відсотках – 91% на 9%. Друга зустріч пройде в Мюнхені 8 березня.

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Юліан Нагельсманн
Юліан Нагельсманн / Фото: Reuters

Баварія – одна з трьох команд, які набрали у групі максимальні 18 очок. Крім Барселони та Бенфіки, нічого протиставити мюнхенцям не змогло і Динамо (0:5; 1:2). У чемпіонаті команда Нагельсманна впевнено лідирує, маючи шестиочкову перевагу над Боруссією з Дортмунда.

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Що стосується Зальцбурга, то австрійці також лідирують у чемпіонаті, щоправда, з перевагою аж у 14 балів. У Лізі чемпіонів "бики" зуміли залишити позаду себе непрості Вольфсбург та Севілью, пропустивши вперед лише Лілль.

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1
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18
49:10
47
2
Динамо
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47:9
45
3
Дніпро-1
18
35:17
40
4
Зоря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Олександрія
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металіст 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львів
18
14:30
17
13
Чорноморець
18
20:40
14
14
Інгулець
17
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13
15
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