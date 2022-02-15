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Зінченко виграє Лігу чемпіонів? Названі головні фаворити турніру

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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15 лютого, 18:20
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Манчестер Сіті є основним претендентом на тріумф у головному клубному турнірі Європи. Прогноз букмекерів на перемогу у Лізі чемпіонів
Кубок Ліги чемпіонів
Кубок Ліги чемпіонів / Фото: Getty Images

Сьогодні відновлюється Ліга чемпіонів двома матчами 1/8 фіналу. ПСЖ битиметься з Реалом, а Манчестер Сіті вирушить у гості до Спортингу.

Читайте також: Онлайн-трансляція матчу ПСЖ – Реал

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Загалом на дистанції залишилося 16 команд, які у форматі плей-офф визначать нового переможця турніру. Фінал Ліги чемпіонів призначено на 28 травня і відбудуться він повинен у Санкт-Петербурзі.

Тим часом букмекери оновили котирування на переможця ЛЧ. На думку Parimatch, найбільше шансів підняти Кубок над головою у Манчестер Сіті. На команду Пепа Гвардіоли виставлено коефіцієнт 3.75. Головними конкурентами манкуніанців є Баварія (4.50) і Ліверпуль (6.00).

КОМАНДА КОЕФІЦІЄНТ ІМОВІРНІСТЬ
Манчестер Сіті 3.7522%
Баварія 4.5018%
Ліверпуль 6.0015%
Челсі 7.0013%
ПСЖ 9.0010%
Аякс 15.007%
Реал 17.005%
Манчестер Юнайтед 19.003%
Ювентус 29.002,5%
Атлетіко 34.001%
Інтер 51.001,5%
Вільярреал 151.001%
Бенфіка 201.000,5%
Лілль 251.000,45%
Спортинг 301.000,3%
Зальцбург 321.000.25%

Нагадаємо, що минулого сезону переможцем Ліги чемпіонів став Челсі, який здолав у фіналі Манчестер Сіті. Єдиний гол у поєдинку тоді забив Кай Хаверц.

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3.60

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Зальцбург

Завтра

22:00

Баварія

8.70

6.00

1.32

Вільярреал

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22:00

Ювентус

2.70

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18
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47
2
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18
47:9
45
3
Дніпро-1
18
35:17
40
4
Зоря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Олександрія
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металіст 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
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18
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17
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14
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