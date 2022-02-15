Зинченко выиграет Лигу чемпионов? Названы главные фавориты турнира

Сегодня возобновляется Лига чемпионов двумя матчами 1/8 финала. ПСЖ сразится с Реалом, а Манчестер Сити отправится в гости к Спортингу.
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Всего же на дистанции осталось 16 команд, которые в формате плей-офф определят нового победителя турнира. Финал Лиги чемпионов назначен на 28 мая и состоятся он должен в Санкт-Петербурге.
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Тем временем, букмекеры обновили котировки на победителя ЛЧ. По мнению Parimatch, больше всего шансов поднять Кубок над головой у Манчестер Сити. На команду Пепа Гвардиолы выставлен коэффициент 3.75. Главными конкурентами манкунианцев видятся Бавария (4.50) и Ливерпуль (6.00).
|КОМАНДА
|КОЭФФИЦИЕНТ
|ВЕРОЯТНОСТЬ
|Манчестер Сити
|3.75
|22%
|Бавария
|4.50
|18%
|Ливерпуль
|6.00
|15%
|Челси
|7.00
|13%
|ПСЖ
|9.00
|10%
|Аякс
|15.00
|7%
|Реал
|17.00
|5%
|Манчестер Юнайтед
|19.00
|3%
|Ювентус
|29.00
|2,5%
|Атлетико
|34.00
|1%
|Интер
|51.00
|1,5%
|Вильярреал
|151.00
|1%
|Бенфика
|201.00
|0,5%
|Лилль
|251.00
|0,45%
|Спортинг
|301.00
|0,3%
|Зальцбург
|321.00
|0.25%
Напомним, что в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал Челси, одолевший в финале Манчестер Сити. Единственный гол в поединке тогда забил Кай Хаверц.