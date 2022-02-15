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Зинченко выиграет Лигу чемпионов? Названы главные фавориты турнира

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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15 февраля, 18:20
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Манчестер Сити является основным претендентом на триумф в главном клубном турнире Европы. Прогноз букмекеров на победу в Лиге чемпионов
Кубок Лиги чемпионов
Кубок Лиги чемпионов / Фото: Getty Images

Сегодня возобновляется Лига чемпионов двумя матчами 1/8 финала. ПСЖ сразится с Реалом, а Манчестер Сити отправится в гости к Спортингу.

Читайте также: Онлайн-трансляция матча ПСЖ – Реал

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Всего же на дистанции осталось 16 команд, которые в формате плей-офф определят нового победителя турнира. Финал Лиги чемпионов назначен на 28 мая и состоятся он должен в Санкт-Петербурге.

Тем временем, букмекеры обновили котировки на победителя ЛЧ. По мнению Parimatch, больше всего шансов поднять Кубок над головой у Манчестер Сити. На команду Пепа Гвардиолы выставлен коэффициент 3.75. Главными конкурентами манкунианцев видятся Бавария (4.50) и Ливерпуль (6.00).

КОМАНДАКОЭФФИЦИЕНТВЕРОЯТНОСТЬ
Манчестер Сити3.7522%
Бавария4.5018%
Ливерпуль6.0015%
Челси7.0013%
ПСЖ9.0010%
Аякс15.007%
Реал17.005%
Манчестер Юнайтед19.003%
Ювентус29.002,5%
Атлетико34.001%
Интер51.001,5%
Вильярреал151.001%
Бенфика201.000,5%
Лилль251.000,45%
Спортинг301.000,3%
Зальцбург321.000.25%

Напомним, что в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал Челси, одолевший в финале Манчестер Сити. Единственный гол в поединке тогда забил Кай Хаверц.

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