Канада, США и Латвия выходят на лед: кто фаворит в хоккейных матчах на Олимпиаде-2022

Групповая стадия хоккейного мужского турнира началась в среду, а сегодня стартуют сразу восемь сборных. Прогноз букмекеров на хоккей на Олимпийских Играх

Сборная Канады по хоккею / Фото: Reuters

Вчера стартовал мужской турнир по хоккею с шайбой на Олимпиаде-2022. За медали поборются 12 сборных, которые разделились на три группы по четыре команды.

А: Канада, США, Германия, Китай

В: ОКР, Чехия, Швейцария, Дания

С: Финляндия, Швеция, Словакия, Латвия

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Согласно регламенту, в четвертьфинал напрямую пройдут победители групп, а также один вице-чемпион, который наберет наибольшее количество очков. Остальные сборные сыграют в раунде плей-офф, чтобы определить оставшихся участников 1/4 финала. Далее – привычная всем система плей-офф.

Российская команда – фаворит в хоккейном олимпийском турнире среди мужчин / Фото: Getty Images

Вчера прошли матчи 1 тура группы В. Швейцария минимально уступила ОКР (0:1), тогда как Дания сумела сенсационно одолеть Чехию (2:1). Сегодня же на лед выйдут сборные из квартетов А и С. Расписание матчей следующее:

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06:10 Швеция – Латвия

Швеция – Латвия 10:40 Финляндия – Словакия

Финляндия – Словакия 15:10 Канада – Германия

Канада – Германия 15:10 США – Китай

Тем временем, букмекеры назвали фаворитов матчей четверга. По мнению Parimatch, ими являются скандинавские и североамериканские команды. Коэффициенты на их победу выставлены от 1.82 и ниже.

МАТЧ 1 Х 2 Швеция – Латвия 1.42 5.30 6.30 Финляндия – Словакия 1.44 5.10 6.40 Канада - Германия 1.82 4.40 3.60 США – Китай 1.25 7.10 9.50

Ранее определились фавориты олимпийского турнира по хоккею. Букмекеры считают, что наибольшие шансы на золото у россиян, финнов и шведов.

Отметим, что в прямой трансляции все матчи, кроме Швеция – Латвия, будут доступны на телеканалах Eurosport, а также на платформе OLL.TV.