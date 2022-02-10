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СЕГОДНЯ Игра Букмекер

Канада, США и Латвия выходят на лед: кто фаворит в хоккейных матчах на Олимпиаде-2022

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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10 февраля, 01:01
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Групповая стадия хоккейного мужского турнира началась в среду, а сегодня стартуют сразу восемь сборных. Прогноз букмекеров на хоккей на Олимпийских Играх
Сборная Канады по хоккею
Сборная Канады по хоккею / Фото: Reuters

Вчера стартовал мужской турнир по хоккею с шайбой на Олимпиаде-2022. За медали поборются 12 сборных, которые разделились на три группы по четыре команды.

А: Канада, США, Германия, Китай
В: ОКР, Чехия, Швейцария, Дания
С: Финляндия, Швеция, Словакия, Латвия

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Согласно регламенту, в четвертьфинал напрямую пройдут победители групп, а также один вице-чемпион, который наберет наибольшее количество очков. Остальные сборные сыграют в раунде плей-офф, чтобы определить оставшихся участников 1/4 финала. Далее – привычная всем система плей-офф.

Российская команда – фаворит в хоккейном олимпийском турнире среди мужчин
Российская команда – фаворит в хоккейном олимпийском турнире среди мужчин / Фото: Getty Images

Вчера прошли матчи 1 тура группы В. Швейцария минимально уступила ОКР (0:1), тогда как Дания сумела сенсационно одолеть Чехию (2:1). Сегодня же на лед выйдут сборные из квартетов А и С. Расписание матчей следующее:

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  • 06:10 Швеция – Латвия
  • 10:40 Финляндия – Словакия
  • 15:10 Канада – Германия
  • 15:10 США – Китай

Тем временем, букмекеры назвали фаворитов матчей четверга. По мнению Parimatch, ими являются скандинавские и североамериканские команды. Коэффициенты на их победу выставлены от 1.82 и ниже.

МАТЧ1Х2
Швеция – Латвия1.425.306.30
Финляндия – Словакия1.445.106.40
Канада - Германия1.824.403.60
США – Китай1.257.109.50

Ранее определились фавориты олимпийского турнира по хоккею. Букмекеры считают, что наибольшие шансы на золото у россиян, финнов и шведов.

Отметим, что в прямой трансляции все матчи, кроме Швеция – Латвия, будут доступны на телеканалах Eurosport, а также на платформе OLL.TV.

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Олимпиаду-2022
смотрите на olltv
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