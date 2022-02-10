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СЬОГОДНІ Гра Букмекер

Канада, США та Латвія виходять на лід: хто фаворит у хокейних матчах на Олімпіаді-2022

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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10 лютого, 01:01
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Групова стадія хокейного чоловічого турніру розпочалася у середу, а сьогодні стартують одразу вісім збірних. Прогноз букмекерів на хокей на Олімпійських іграх
Збірна Канади з хокею
Збірна Канади з хокею / Фото: Reuters

Вчора стартував чоловічий турнір із хокею з шайбою на Олімпіаді-2022. За медалі змагатимуться 12 збірних, які розділилися на три групи по чотири команди.

А: Канада, США, Німеччина, Китай
В: ОКР, Чехія, Швейцарія, Данія
З: Фінляндія, Швеція, Словаччина, Латвія

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Відповідно до регламенту, до чвертьфіналу безпосередньо пройдуть переможці груп, а також один віце-чемпіон, який набере найбільшу кількість очок. Інші збірні зіграють у раунді плей-офф, щоб визначити останніх учасників 1/4 фіналу. Далі – звична всім система плей-офф.

Російська команда – фаворит у хокейному олімпійському турнірі серед чоловіків
Російська команда – фаворит у хокейному олімпійському турнірі серед чоловіків / Фото: Getty Images

Вчора пройшли матчі 1 туру групи В. Швейцарія мінімально поступилася ОКР (0:1), тоді як Данія зуміла сенсаційно здолати Чехію (2:1). Сьогодні ж на лід вийдуть збірні із квартетів А та С. Розклад матчів наступний:

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  • 06:10 Швеція – Латвія
  • 10:40 Фінляндія – Словаччина
  • 15:10 Канада – Німеччина
  • 15:10 США – Китай

Тим часом букмекери назвали фаворитів матчів четверга. На думку Parimatch, ними є скандинавські та північноамериканські команди. Коефіцієнти на їхню перемогу виставлені від 1.82 і нижче.

МАТЧ 1 Х 2
Швеція – Латвія 1.425.306.30
Фінляндія – Словаччина 1.445.106.40
Канада Німеччина1.824.403.60
США – Китай 1.257.109.50

Раніше визначились фаворити олімпійського турніру з хокею. Букмекери вважають, що найбільші шанси на золото у росіян, фінів та шведів.

Зазначимо, що у прямій трансляції всі матчі, окрім Швеція – Латвія, будуть доступні на телеканалах Eurosport, а також на платформі OLL.TV.

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