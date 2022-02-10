Канада, США та Латвія виходять на лід: хто фаворит у хокейних матчах на Олімпіаді-2022

Вчора стартував чоловічий турнір із хокею з шайбою на Олімпіаді-2022. За медалі змагатимуться 12 збірних, які розділилися на три групи по чотири команди.
А: Канада, США, Німеччина, Китай
В: ОКР, Чехія, Швейцарія, Данія
З: Фінляндія, Швеція, Словаччина, Латвія
Відповідно до регламенту, до чвертьфіналу безпосередньо пройдуть переможці груп, а також один віце-чемпіон, який набере найбільшу кількість очок. Інші збірні зіграють у раунді плей-офф, щоб визначити останніх учасників 1/4 фіналу. Далі – звична всім система плей-офф.
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Вчора пройшли матчі 1 туру групи В. Швейцарія мінімально поступилася ОКР (0:1), тоді як Данія зуміла сенсаційно здолати Чехію (2:1). Сьогодні ж на лід вийдуть збірні із квартетів А та С. Розклад матчів наступний:
- 06:10 Швеція – Латвія
- 10:40 Фінляндія – Словаччина
- 15:10 Канада – Німеччина
- 15:10 США – Китай
Тим часом букмекери назвали фаворитів матчів четверга. На думку Parimatch, ними є скандинавські та північноамериканські команди. Коефіцієнти на їхню перемогу виставлені від 1.82 і нижче.
|МАТЧ
|1
|Х
|2
|Швеція – Латвія
|1.42
|5.30
|6.30
|Фінляндія – Словаччина
|1.44
|5.10
|6.40
|Канада – Німеччина
|1.82
|4.40
|3.60
|США – Китай
|1.25
|7.10
|9.50
Раніше визначились фаворити олімпійського турніру з хокею. Букмекери вважають, що найбільші шанси на золото у росіян, фінів та шведів.
Зазначимо, що у прямій трансляції всі матчі, окрім Швеція – Латвія, будуть доступні на телеканалах Eurosport, а також на платформі OLL.TV.