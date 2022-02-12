Канада против США: где смотреть хоккей на Олимпиаде-2022 и кто фаворит

Сегодня подойдет к концу второй тур в группе А на мужском турнире по хоккею с шайбой. Прогноз букмекеров на матч Канада – США на Олимпийских Играх

Сборные Канады и США - среди сильнейших в мире в мужском хоккее / Фото: Getty Images

Во вторник стартовал мужской турнир по хоккею с шайбой на Олимпиаде-2022. В свой путь за медалями отправились 12 сборных, разделенных на три группы по четыре команды.

А: Канада, США, Германия, Китай

В: ОКР, Чехия, Швейцария, Дания

С: Финляндия, Швеция, Словакия, Латвия

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По регламенту напрямую в четвертьфинал выйдут победители групп, а также лучший вице-чемпион квартета с наибольшим количеством очков. Остальные сборные сыграют в раунде плей-офф, чтобы определить оставшихся четырех участников 1/4 финала.

Российская команда – фаворит в хоккейном олимпийском турнире среди мужчин / Фото: Getty Images

Сегодня в группе А состоятся игры второго тура. Безусловно, центральной встречей дня обещает стать битва Канады и США, которые входят в когорту фаворитов турнира. В первом туре североамериканцы не оставили шансов соперникам.

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Канада обыграла немцев 5:1, а американцы забили Китаю аж восемь безответных шайб. Тем временем, букмекеры оценили шансы сборных на успех в очной дуэли.

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По мнению Parimatch, Канада является фаворитом в данном поединке. Коэффициент на триумф "кленовых" равен 1.81, тогда как на США можно поставить за 3.55. Ничья же оценивается в 4.60.

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В параллельном матче сразятся неудачники стартового тура – Германия и Китай. Здесь явное преимущество немцев – 1.20 против 11.50 на хозяев турнира. На ничью можно поставить за 7.50.

Ранее были названы фавориты олимпийского турнира по хоккею. Букмекеры считают, что самые большие шансы на золото у россиян, финнов и шведов.

Поединок Канада – США стартует в 6:10, тогда как встреча Германия – Китай начнется в 10:40. Отметим, что в прямой трансляции хоккей будет доступен на телеканалах Eurosport, а также на платформе OLL.TV.