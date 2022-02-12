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СЬОГОДНІ Гра Букмекер

Канада проти США: де дивитися хокей на Олімпіаді-2022 та хто фаворит

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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12 лютого, 00:06
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Сьогодні підійде до кінця другий тур у групі А на чоловічому турнірі з хокею з шайбою. Прогноз букмекерів на матч Канада – США на Олімпійських іграх
Збірні Канади та США - серед найсильніших у світі у чоловічому хокеї
Збірні Канади та США - серед найсильніших у світі у чоловічому хокеї / Фото: Getty Images

У вівторок стартував чоловічий турнір із хокею з шайбою на Олімпіаді-2022. У свій шлях за медалями вирушили 12 збірних, розділених на три групи з чотирьох команд.

А: Канада, США, Німеччина, Китай
В: ОКР, Чехія, Швейцарія, Данія
З: Фінляндія, Швеція, Словаччина, Латвія

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За регламентом безпосередньо до чвертьфіналу вийдуть переможці груп, а також найкращий віце-чемпіон квартету з найбільшою кількістю очок. Інші збірні зіграють у раунді плей-офф, щоб визначити чотирьох учасників 1/4 фіналу.

Російська команда – фаворит у хокейному олімпійському турнірі серед чоловіків
Російська команда – фаворит у хокейному олімпійському турнірі серед чоловіків / Фото: Getty Images

Сьогодні у групі А відбудуться ігри другого туру. Безперечно, центральною зустріччю дня обіцяє стати битва Канади та США, які входять до когорти фаворитів турніру. У першому турі північноамериканці не залишили шансів суперникам.

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Канада обіграла німців 5:1, а американці забили Китаю аж вісім "сухих" шайб. Тим часом букмекери оцінили шанси збірних на успіх у очній дуелі.

Читайте також: Розклад медальних стартів 12 лютого на Олімпіаді-2022

На думку Parimatch, Канада є фаворитом у цьому поєдинку. Коефіцієнт на тріумф "кленових" дорівнює 1.81, тоді як на США можна поставити за 3.55. Нічия ж оцінюється в 4.60.

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У паралельному матчі воюють невдахи стартового туру – Німеччина та Китай. Тут явна перевага німців. 1.20 проти 11.50 на господарів турніру. На нічию можна поставити за 7.50.

Раніше були названі фаворити олімпійського турніру з хокею. Букмекери вважають, що найбільші шанси на золото у росіян, фінів та шведів.

Поєдинок Канада – США стартує о 6:10, тоді як зустріч Німеччина – Китай розпочнеться о 10:40. Зазначимо, що у прямій трансляції хокей буде доступний на телеканалах. Eurosport, а також на платформі OLL.TV.

Олімпіаду-2022
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