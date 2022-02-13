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СЕГОДНЯ Игра Букмекер

Канада без четвертьфинала и возможный договорняк: прогноз на хоккейные матчи на Олимпиаде-2022

Павел Василенко Павел Василенко Редактор Спорт Сегодня
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13 февраля, 05:26
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Швеция и Финляндия наверняка окажутся в 1/4 финала, тогда как шансы канадцев и немцев на прямой выход крайне низки. Прогноз букмекеров на хоккейные матчи
Канадцы близки к невыходу в четвертьфинал турнира на Олимпиаде
Канадцы близки к невыходу в четвертьфинал турнира на Олимпиаде / Фото: Getty Images

На Олимпийских Играх-2022 определился первый четвертьфиналист мужского турнира по хоккею с шайбой. Им стала команда ОКР (Россия), выигравшая два матча группы В и уступившая вчера чехам по буллитам.

Сегодня же определятся еще три команды, которые напрямую выйдут в 1/4 финала. По регламенту напрямую в четвертьфинал проходят победители групп, а также лучший вице-чемпион квартета с наибольшим количеством очков. Остальные сборные сыграют в раунде плей-офф за выход в четвертьфинал.

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Российская команда – фаворит в хоккейном олимпийском турнире среди мужчин
Российская команда – фаворит в хоккейном олимпийском турнире среди мужчин / Фото: Getty Images

Основное внимание будет приковано к дуэли лидеров группы С Финляндии и Швеции. Обе скандинавские сборные выиграли первые матчи и теперь в очной дуэли определят обладателя первого места.

Тем не менее, обе команды могут напрямую выйти в 1/4 финала, если доведут игру до буллитов. Просто победителю группы достанется более легкий соперник. Букмекеры же оценили шансы команд на успех.

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По мнению Parimatch, Финляндия видится фаворитами матча. Коэффициент на триумф "горячих парней" равен 2.18, тогда как на шведов можно поставить за 3.05. Ничья же оценивается в 3.75.

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В группе А также будет своя интрига. Канада проиграла США и теперь вряд ли выйдет в 1/4 финала напрямую. В свою очередь в случае победы немцев над американцами в итоге у трех команд может оказаться по 6 баллов, что заставит брать в учет разницу голов.

ВРЕМЯМАТЧ1Х2
06:10Словакия – Латвия2.064.303.00
10:40Финляндия – Швеция2.183.753.05
15:10Китай – Канада32.0021.001.03
15:10США – Германия1.455.305.70

Ранее были названы фавориты олимпийского турнира по хоккею. Букмекеры считают, что самые большие шансы на золото у россиян, финнов и шведов. Отметим, что в прямой трансляции хоккей будет доступен на телеканалах Eurosport, а также на платформе OLL.TV.

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