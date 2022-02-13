Канада без чвертьфіналу та можливий договірняк: прогноз на хокейні матчі на Олімпіаді-2022

На Олімпійських Іграх-2022 визначився перший чвертьфіналіст чоловічого турніру з хокею із шайбою. Ним стала команда ДКР (Росія), яка виграла два матчі групи В і поступилася вчора чехам з булітів.
Сьогодні ж визначаться ще три команди, які безпосередньо вийдуть до 1/4 фіналу. За регламентом безпосередньо до чвертьфіналу проходять переможці груп, а також найкращий віце-чемпіон квартету з найбільшою кількістю очок. Інші збірні зіграють у раунді плей-офф за вихід до чвертьфіналу.
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Основна увага буде прикута до дуелі лідерів групи С Фінляндії та Швеції. Обидві скандинавські збірні виграли перші матчі і тепер в очній дуелі визначать володаря першого місця.
Тим не менш, обидві команди можуть прямо вийти в 1/4 фіналу, якщо доведуть гру до буллітів. Просто переможцю групи дістанеться легший суперник. Букмекери оцінили шанси команд на успіх.
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На думку Parimatch, Фінляндія бачиться фаворитами матчу. Коефіцієнт на тріумф "гарячих хлопців" дорівнює 2.18, тоді як на шведів можна поставити за 3.05. Нічия ж оцінюється в 3.75.
У групі також буде своя інтрига. Канада програла США і тепер навряд чи вийде до 1/4 фіналу безпосередньо. У свою чергу, у разі перемоги німців над американцями у підсумку у трьох команд може виявитися по 6 балів, що змусить брати до уваги різницю голів.
|ЧАС
|МАТЧ
|1
|Х
|2
|06:10
|Словаччина – Латвія
|2.06
|4.30
|3.00
|10:40
|Фінляндія – Швеція
|2.18
|3.75
|3.05
|15:10
|Китай – Канада
|32.00
|21.00
|1.03
|15:10
|США – Німеччина
|1.45
|5.30
|5.70
Раніше були названі фаворити олімпійського турніру з хокею. Букмекери вважають, що найбільші шанси на золото у росіян, фінів та шведів. Зазначимо, що у прямій трансляції хокей буде доступний на телеканалах Eurosport, а також на платформі OLL.TV.