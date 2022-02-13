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Канада без чвертьфіналу та можливий договірняк: прогноз на хокейні матчі на Олімпіаді-2022

Павло Василенко Павло Василенко Редактор Спорт Сьогодні
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13 лютого, 05:26
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Швеція та Фінляндія напевно опиняться в 1/4 фіналу, тоді як шанси канадців та німців на прямий вихід вкрай низькі. Прогноз букмекерів на хокейні матчі
Канадці близькі до невиходу до чвертьфіналу турніру на Олімпіаді
Канадці близькі до невиходу до чвертьфіналу турніру на Олімпіаді / Фото: Getty Images

На Олімпійських Іграх-2022 визначився перший чвертьфіналіст чоловічого турніру з хокею із шайбою. Ним стала команда ДКР (Росія), яка виграла два матчі групи В і поступилася вчора чехам з булітів.

Сьогодні ж визначаться ще три команди, які безпосередньо вийдуть до 1/4 фіналу. За регламентом безпосередньо до чвертьфіналу проходять переможці груп, а також найкращий віце-чемпіон квартету з найбільшою кількістю очок. Інші збірні зіграють у раунді плей-офф за вихід до чвертьфіналу.

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Російська команда – фаворит у хокейному олімпійському турнірі серед чоловіків
Російська команда – фаворит у хокейному олімпійському турнірі серед чоловіків / Фото: Getty Images

Основна увага буде прикута до дуелі лідерів групи С Фінляндії та Швеції. Обидві скандинавські збірні виграли перші матчі і тепер в очній дуелі визначать володаря першого місця.

Тим не менш, обидві команди можуть прямо вийти в 1/4 фіналу, якщо доведуть гру до буллітів. Просто переможцю групи дістанеться легший суперник. Букмекери оцінили шанси команд на успіх.

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Читайте також: Розклад медальних стартів 13 лютого на Олімпіаді-2022

На думку Parimatch, Фінляндія бачиться фаворитами матчу. Коефіцієнт на тріумф "гарячих хлопців" дорівнює 2.18, тоді як на шведів можна поставити за 3.05. Нічия ж оцінюється в 3.75.

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У групі також буде своя інтрига. Канада програла США і тепер навряд чи вийде до 1/4 фіналу безпосередньо. У свою чергу, у разі перемоги німців над американцями у підсумку у трьох команд може виявитися по 6 балів, що змусить брати до уваги різницю голів.

ЧАС МАТЧ 1 Х 2
06:10Словаччина – Латвія 2.064.303.00
10:40Фінляндія – Швеція 2.183.753.05
15:10Китай – Канада 32.0021.001.03
15:10США – Німеччина 1.455.305.70

Раніше були названі фаворити олімпійського турніру з хокею. Букмекери вважають, що найбільші шанси на золото у росіян, фінів та шведів. Зазначимо, що у прямій трансляції хокей буде доступний на телеканалах Eurosport, а також на платформі OLL.TV.

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