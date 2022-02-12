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Хоккей на Олимпийских Играх: где смотреть матч Россия – Чехия и кто фаворит

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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12 февраля, 06:58
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Россияне уже в статусе четвертьфиналиста сразятся с чехами, которым предстоит заочная борьба за второе место. Прогноз букмекеров на хоккейные матчи
Российская команда - фаворит мужского хоккейного турнира на Олимпиаде-2022
Российская команда - фаворит мужского хоккейного турнира на Олимпиаде-2022 / Фото: Getty Images

На Олимпиаде-2022 уже определился первый четвертьфиналист мужского турнира по хоккею с шайбой. Им стала команда ОКР (Россия), выигравшая два первых матча своей группы у Швейцарии и Дании.

По регламенту напрямую в четвертьфинал выйдут победители групп, а также лучший вице-чемпион квартета с наибольшим количеством очков. Остальные сборные сыграют в раунде плей-офф, чтобы определить оставшихся четырех участников 1/4 финала.

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Российская команда – фаворит в хоккейном олимпийском турнире среди мужчин
Российская команда – фаворит в хоккейном олимпийском турнире среди мужчин / Фото: Getty Images

Сегодня же россияне завершат свои выступления в группе матчем против Чехии. Европейская сборная неожиданно проиграла стартовый матч датчанам (1:2), после чего по буллитам обыграла Швейцарию.

Букмекеры же оценили шансы команд на успех. По мнению Parimatch, россияне видятся фаворитами матча. Коэффициент на триумф ОКР равен 1.90, тогда как на чехов можно поставить за 3.45. Ничья же оценивается в 4.20.

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В параллельном матче сразятся команды Дании и Швейцарии, которые поборятся за второе место. Здесь преимущество на стороне "нейтралов" – 1.60 против 4.80 на скандинавов. На ничью можно поставить за 4.60.

Ранее были названы фавориты олимпийского турнира по хоккею. Букмекеры считают, что самые большие шансы на золото у россиян, финнов и шведов.

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Оба поединка группы В стартуют в 15:10. Отметим, что в прямой трансляции хоккей будет доступен на телеканалах Eurosport, а также на платформе OLL.TV.

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