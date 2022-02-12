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Хокей на Олімпійських Іграх: де дивитись матч Росія – Чехія та хто фаворит

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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12 лютого, 06:58
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Росіяни вже в статусі чвертьфіналіста битимуться з чехами, на яких чекає заочна боротьба за друге місце. Прогноз букмекерів на хокейні матчі
Російська команда – фаворит чоловічого хокейного турніру на Олімпіаді-2022
Російська команда – фаворит чоловічого хокейного турніру на Олімпіаді-2022 / Фото: Getty Images

На Олімпіаді-2022 вже визначився перший чвертьфіналіст чоловічого турніру з хокею із шайбою. Ним стала команда ОКР (Росія), яка виграла два перші матчі своєї групи у Швейцарії та Данії.

За регламентом безпосередньо до чвертьфіналу вийдуть переможці груп, а також найкращий віце-чемпіон квартету з найбільшою кількістю очок. Інші збірні зіграють у раунді плей-офф, щоб визначити чотирьох учасників 1/4 фіналу.

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Російська команда – фаворит у хокейному олімпійському турнірі серед чоловіків
Російська команда – фаворит у хокейному олімпійському турнірі серед чоловіків / Фото: Getty Images

Сьогодні ж росіяни завершать свої виступи у групі матчем проти Чехії. Європейська збірна несподівано програла стартовий матч данцям (1:2), після чого з булітів обіграла Швейцарію.

Букмекери оцінили шанси команд на успіх. На думку Parimatch, росіяни бачаться фаворитами матчу. Коефіцієнт на тріумф ОКР дорівнює 1.90, тоді як на чехів можна поставити за 3.45. Нічия ж оцінюється в 4.20.

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У паралельному матчі битимуться команди Данії та Швейцарії, які поборяться за друге місце Тут перевага на боці "нейтралів" – 1.60 проти 4.80 на скандинавів. На нічию можна поставити за 4.60.

Раніше були названі фаворити олімпійського турніру з хокею. Букмекери вважають, що найбільші шанси на золото у росіян, фінів та шведів.

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Обидва поєдинки групи В стартують о 15:10. Зазначимо, що у прямій трансляції хокей буде доступний на телеканалах. Eurosport, а також на платформі OLL.TV.

Олімпіаду-2022
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