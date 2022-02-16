Где смотреть матч Интер – Ливерпуль и кто фаворит в поединке Лиги чемпионов

Прогноз и список трансляций матча в Лиге чемпионов. Ливерпуль еще не терял очки в нынешней ЛЧ и уже обыгрывал команду из Милана в группе

Эдин Джеко и Мохамед Салах - главные ударные силы Интера и Ливерпуля / Фото: Getty Images

В среду, 15 января, пройдут первые два матча 1/8 финала Лиги чемпионов. В центральной битве дня сойдутся Интер и Ливерпуль. Матч состоится в Милане на стадионе "Сан-Сиро". Начало – в 22:00.

Где смотреть матч Интер – Ливерпуль? В прямой трансляции встреча будет показана на Мегого. Тем временем букмекеры оценили шансы команд на успех.

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По мнению Parimatch, Ливерпуль является фаворитом встречи. Котировки на победу команды Клоппа равны 2.06, тогда как на Интер – 3.65. Коэффициент на ничью составляет 3.60. Вероятность итога матча в процентах:

победа Интера – 26%

ничья – 27%

победа Ливерпуля – 47%

Что же касается прохода в 1/4 финала, то здесь перевес Ливерпуля более уверенный – 1.28 против 3.90 на Интер. В процентах – 75% на 25%. Ответная встреча пройдет в Ливерпуле 8 марта.

Ливерпуль оказался одной из трех команд, которые набрали в группе максимальное количество очков. Под напором мерсисайдцев не устояли Атлетико, Порту и Милан. В чемпионате же команда Клоппа идет второй, в 9-ти очках от Ман Сити. Правда, "красные" имеют игру в запасе.

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Что касается Интера, то команда Индзаги в чемпионате лидировала долгое время, однако в последних двух турах набрала всего одно очко и пропустила вперед Милан. В Лиге чемпионов "неррадзури" заняли второе место в квартете, обогнав Шахтер и Шериф, однако не взяв ни одного очка против Реала.